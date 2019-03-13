瀧正則吸毒累木村《審判之眼》停售　卻神助攻AVIOT TE-D01D耳機

木村配音遊戲《JUDGE EYES 死神的遺言》（人中木村）受到日本男演員瀧正則吸毒事件連累，SEGA自肅將遊戲下架，同時，迪士尼已宣布《魔雪奇緣2》將更換雪寶配音人選。但最出奇是，同一事件奇情的帶動凜冽時雨鼓手人氣、還助攻一款AVIOT藍牙耳機TE-D01D熱賣斷市！

《JUDGE EYES 死神的遺言》曾找日本演員瀧正則（ピエール瀧）為配角羽村京平配音、facel capture，瀧氏近日因吸食可卡因被捕，SEGA馬上自發將遊戲全線上架，DL版本即時停止發售，光碟版亦已停止加印，不再批貨。連遊戲官網、官方twitter都全線刪除。

《JUDGE EYES 死神的遺言》曾找日本演員瀧正則（ピエール瀧）為配角羽村京平配音、facel capture。

瀧正則（ピエール瀧）因吸食可卡因被日本警方拘捕。

SEGA馬上自發將遊戲全線上架，《JUDGE EYES 死神的遺言》DL版本即時停止發售，光碟版亦已停止加印，不再批貨。連遊戲官網、官方twitter都全線刪除。

因同名而被受關注 凜冽時雨鼓手順勢「借刀」宣傳耳機

反而亦有人「因禍得福」，日本band凜冽時雨（凛として時雨）鼓手Pierru中野（ピエール中野），因為名字跟瀧正則（ピエール瀧）相似，竟收到很多「慰問msg」（難道大家都認為band仔一定會「take野」？），中野在twitter上報完平安，順勢出po說「藉機會想更多人認識，Pierru中野是一個喜歡玩耳機的band友……」並推介了一款日本廠AVIOT藍牙耳機 TE-D01D！之後奇蹟發生了，此機忽然在各電器店賣到斷貨，升上Amazon.jp熱賣耳機第3位，要3月尾才再返貨，你說是不是很搞笑！

日本band凜冽時雨（凛として時雨）鼓手Pierru中野因名字相似，受到大量慰問，本來是躺著也中槍。

Pierru中野發現自己的twitter多了人追蹤，馬上醒目地自我介紹，還做了一次魔鬼推銷員。

日本廠AVIOT藍牙耳機 TE-D01D無情情就成為了近日Amaon.jp銷量3位的熱貨品。

日本背景、日本model、日本耳機，我決定要買。

點圖放大睇AVIOT TE-D01D真無線藍牙耳機（圖文介紹）

+ 5 + 4 + 3

AVIOT TE-D01d 單元：6mm混合三動圈 靈敏度：91 dB±3 db 阻抗：16Ω 最大輸入功率：5 mW 電池：耳機 50 mAh /外置電池盒1800 mAh 播放時間：9小時或以上 充電時間：約2小時 連接：藍牙ver.5.0 支持藍牙編解碼：SBC，AAC，aptX，A2DP，AVRCP，HSP，HFP 防水性能：IPX 4 售價: 待定 發售日期: 2019年春季

人言可畏 《魔雪奇緣2》飛起瀧正則換人配雪寶

不少網民覺得是矯枉過正，你人中系列又黑道又夜總會，還需要照顧甚麼企業形象呀？但日本迪士尼同步公布《魔雪奇緣2》飛起瀧正則，更換雪寶配音，這就是日本企業傳統的斬腳指避沙蟲文化。但網上言論有多瘋狂，你是想像不到的，近日連《DMC V》內但丁扮一下Michael Jackson，都有人表示遊戲支持戀童，難怪SEGA害怕網上言論。

日本迪士尼公布《魔雪奇緣2》飛起瀧正則更換雪寶配音，始終要合家歡，做法比較理所當然。