【開箱評測】Dita Project 71耳機全球300對　淨係條OSLO線已贏晒

【Dita Project 71開箱評測】Dita這音響界新貴品牌，主打發燒級市場，其產品的質量和素材都是高級貨，設計相對歐美傳統品牌更是十分創新，為用家解決了很多舊技術無法突破的聲效問題。雖說品牌很新，但原來其母公司Packagers Pte Ltd.成立於1971年，為了紀念而推出這對Dita Project 71耳機，限量300對，據知香港只分得10對名額，而日本、台灣等地已被搶購一空。如此珍貴相信未必人人買得到，但正所謂「唔買都睇下」，我們就一於拿實機上手試試Project 71的實力。

到底一對全球限量發售300對的耳機是什麼概念？日本製造的Dita Project 71就可以告訴你，除了造功和品質的珍貴，還有意義上的價值。先從外表說起，要突顯珍貴，搶眼金光必不可少，Project 71就在此之上再點「黑」，黃銅機身與黑檀木相間構成，黑金雙色非常貴氣。有趣的是大家看到Project 71樣子會聯想到另一日本品牌Final，其實兩間廠是非常友好關係，Dita會起用Final旗下E type的耳膠，調整耳機的隔音功能，開發技術也有一定的互補。



Dita Project 71黑金外表非常搶眼又有型！（胡劍威攝）

除了耳機本身的外形美觀，連其包裝都別出心裁，高雅紅色外盒配燙金字，載著耳機本體是一個圓形木盒，還附上絨布做的耳機收納套。而另外一個小皮套則收藏著全套4種大小的耳膠，還有可換形2.5、4.4平衡插頭，非常齊全。

點圖放大：

+ 4 + 3 + 2

OSLO浸油線材建奇效

表面的東西說完，那麼Project 71音色如何？耳機採用了廠商自家研發的DDT Gen 3動圈單元，三頻音色精準細膩，而且別看它機身細小，音牆出奇地闊，低音很沉實，用於聽管弦樂、交響樂或純音樂演奏會一類樂曲，非常貼合。令人在意的是用Project 71來聽流行曲時，其人聲也極具質量，而且音色偏暖和，這跟同級單元的耳機有很大分別，後來筆者終於發現其威力是來自跟機的一條OSLO浸油線。



OSLO浸油金銀線是Project 71的靈魂所在，為大家帶來超級靚聲，連插頭的安全鎖都是金色。（胡劍威攝）

Project 71附上的OSLO浸油金銀線，即是同廠著名線材OSLO（Oil-Soaked Long-crystal Oxygen-Free Cable），玩開發燒級耳機的朋友相信都知道，單是這條線已值4000港元以上。而廠商今次就為Project 71度身訂造了這條新線，所謂浸油，是把單晶無氧銅線浸在納米金銀貴金屬粒子的油中，金銀粒子填補了銅線材上的微缺口，使線身所有肉眼看不到的缺口都變得平滑，接駁口也更完美貼合，對減低雜訊有極大幫助，這也是其珍貴之處，就算其他牌子同級耳機換上這線也如虎添翼，聲音表現跳升幾級。

但廠方也警告大家，別把這條線隨便駁到其他耳機，因為插頭有MMCX限角鎖，避免接口磨損帶來的接觸不良，是專為Project 71而設，硬插到其他耳機可能會有所損壞，要小心。

Dita Project 71配上高分析力的DAP如Astell&Kern SP1000M，可以把其廣闊音牆完美發揮。（胡劍威攝）

總結：收藏價值大於實用

Project 71絕對是表現精彩的耳機，OSLO線更是耳機發燒友的寶物，用它聽歌就正如其外表一樣有高級享受。但問題在於一對近8千港元而且全港只有10套的耳機，實在很難入手，就算購入後，相信大家也是用來收藏吧？

