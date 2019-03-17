vivo 無縫概念機 APEX 2019 上手體驗：全屏幕指模真係高科技！

vivo 近兩年都在巴塞隆拿 MWC 舉行前發表 APEX 系列的概念手機，今年也不例外，名稱就簡單直接為「APEX 2019」。 APEX 系列雖然稱為「概念」，但其實比較接近「試作機」，今次的 APEX 2019 除了標榜「無縫無孔」、又加入了相當多的實驗性新功能，例如加大到全屏幕範圍的屏下指模識別、屏幕發聲等等，筆者親手上手試過後，不禁更期待 vivo 將之量產化。

無縫無孔、全機圓滑之極

vivo APEX 2019，算是手機界別目前唯二的「無縫手機」之一（另外一部為魅族 Zero，但集資已告失敗，故一樣不會正式上市），機身上沒有任何的實體按鍵或插槽，連耳機、充電的插槽孔都沒有，上手略嫌厚重，但感覺就像握著一塊圓渾的玻璃石春一般。

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全屏指模超有未來感

APEX 2019 既為試作機，其主要價值在於示範一些實驗性的功能，在 APEX 2018 上的是屏下指模技術，而在經過一年的發展之後，來到 APEX 2019 所展示的同樣是屏下指模，不過不再只是一個感應器範圍，而是一整個屏幕下面都埋下了指模掃描感應器，用戶可以在全個屏幕的任一地方按下手指作指模認證。

在登陸新的指模時，用戶可以將兩指同時錄入系統當中（蔡浩騰 攝）

在登陸新的指模時，用戶可以將兩指同時錄入系統當中，而且登陸只需重覆按兩次，幾秒即可完成。錄入指模後，任一手指按在手機屏幕上都可以進行解鎖。

更期待 vivo NEX 2019 了…？

vivo 講明 APEX 2019 正如上年度的 APEX 2018 一樣，並不會作量產，當然不會有售價以及上市日期。然而，就我們所知，APEX 系列，正是為年中上市的 NEX 系列旗艦作預備。