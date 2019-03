iPhone 版 Gboard 新功能！直接Google Translate翻譯

iPhone 版的 Google Gboard 應該是其中一個最多人用的第三方軟件,最近的更新加入了 Google Translate 功能,可以在鍵盤輸入即時翻譯,以後講英文唔使剩係得一句「I go to school by bus」,不如一齊研究下點樣用啦。