iPhone 版 Gboard 新功能！直接Google Translate翻譯

iPhone 版的 Google Gboard 應該是其中一個最多人用的第三方軟件，最近的更新加入了 Google Translate 功能，可以在鍵盤輸入即時翻譯，以後講英文唔使剩係得一句「I go to school by bus」，不如一齊研究下點樣用啦。

iPhone 版 Gboard 最新 1.42.0 新增了 Google Translate 功能，可以在鍵盤直接輸入完整句子，再即時翻譯做其他語言，最適合在 WhatsApp、Messengers 一類軟件使用，就算結識外國朋友想同對方 chat，都唔一定要識得對方語言，毋須 copy and paste 就可以用對方語言跟對方即時通訊。

在 iPhone Gboard 上使用 Google Translate（按圖放大）

iPhone 版 Gboard 新增 Google Translate 功能，可以在鍵盤上直接輸入文字作翻譯。（設計圖片）

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iPhone 的 Gboard 加入 Google Translate 的功能之後，大家可以毋須在不同的 apps 之間跳來跳去，毋須 copy and paste，就可以直接在鍵盤輸入中文再翻譯作其他語言與朋友對話，確實是非常方便，不過跟平常在網頁上使用 Google Translate 一樣，翻譯的準確度只是一般，大家若果只是用來翻譯單字，會是比較安全的做法；若果要全句翻譯的話，最好對目標語言有一定認識，那麼有什麼問題都可以自己修改。