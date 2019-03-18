Apex Legends大陸網民自製免費「復仇者」反外掛系統！

Apex Legends食雞大作雖然仍然不少玩家熱玩，可是電腦版的「外掛」災情似乎未能完全制止，最近就有大陸玩家自製「復仇者反外掛系統」以供玩家免費下載，用外掛制外掛，似乎比起ban戶口可能更有效果。

Apex Legends電腦版外掛問題一直都非常嚴重，什麼自動瞄頭、穿牆、加速移動等，都令遊戲性大為減低（雖然可以學其他遊戲廠專開一個「外掛」server，讓這些cheater自己打自己），可是對一般玩家而言，非常無癮。雖然EA早前已經ban了不少外掛的玩家戶口，但對於外掛風氣仍然存在，玩家只需要上淘寶網，仍然可以購買到很多不同的外掛程式軟件。不過最近就有大陸玩家自製了一個名為「復仇者反外掛系統」，於Apex Legends內利用外掛來打擊外掛，究竟這「外掛系統」有何特別？

復仇者反外掛系統...或許這是對付外掛玩家的最好方法。

Apex Legends的外掛玩家非常難纏，大大打擊遊戲性。

製作者指「只有用魔法才能打敗魔法」，顧名思義，這便是「以暴易暴」的方式來打擊外掛玩家。它可以「干擾對方的自動瞄準」、「自身附近的對手回復至正常移動速度」（減少「閃電俠」）、「透視用自動瞄準外掛的玩家位置」，而最重要就是更方便快捷「舉報」這些外掛玩家！不過，始終它都只是外掛，因此亦有機會被EA封戶，使用者都要小心。最重要是這外掛聲稱是免費，對於「守規矩」的玩家而言或許是對付外掛玩家最有效方法。

不過原本的連結已經消失了，不知道未來還會不會有其他這些「反外掛」的程式陸續推出呢？

早前EA已經將近35萬個外掛玩家ban account。

大陸網民對反外掛系統的反應（按下圖放大）