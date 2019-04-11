BLACKPINK 泰國撐 Samsung 新歌 Kill This Love 早有合作．多圖

Samsung 日前在泰國舉行最新 Galaxy A80、A70 及 A20 等 A 系新手機發布會，席上更請來韓國大熱女團 BLACKPINK 演出，四位成員 Jisoo、Jennie、Rosé 和 Lisa 也不算是 Samsung 特定代言人，為何會山長水遠去泰國做活動嘉賓？原來在破億點撃的新歌《Kill This Love》MV中早有玄機。

Samsung（三星）A系列新機之中，焦點必定是擁有全面屏兼升降旋轉鏡頭的A80，為突顯系列青春氣息，Samsung今次發布會上邀得女團BLACKPINK任嘉賓，Jisoo、Jennie、Rosé和泰籍成員Lisa四人大騷舞功和長腿，雖然不是唱新歌《Kill This Love》但已令現場氣氛熱爆。在台上四人均分享玩IG等社交平台的樂趣和一些影相心得，談及對新機的感覺，回到家鄉的Lisa就話最愛藍色A70、Jennie則是A70黑色，至於Rosé同Jisoo就分別是金色和銀色的A80。



Samsung A系泰國發布會，點解又關 BLACKPINK 事？新歌《Kill This Love》MV答案話你知。

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說到BLACKPINK早前推出的大熱新歌《Kill This Love》，一出就登上美國iTunes榜一位，MV更不足三日便錄得過億點擊，氣勢如虹。BLACKPINK有幾紅實在不雖多講，但好多人都奇怪為何Samsung這次泰國發布會要找她們演出，除了Lisa的泰國人身分外，有眼利粉絲就指出原來雙方早有合作，答案就在新歌《Kill ThisLove》MV，當中有好幾個鏡頭都見到BLACKPINK成員拿著Samsung S10+手機，作為韓國品牌加上BLACKPINK目前全球爆燈的人氣，相信Samsung和她們日後還會有更多合作。

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BLACKPINK新歌《Kill This Love》MV中，成員們都有拿著Samsung手機的鏡頭。