前AV女優蒼井空網上直播生B過程　教你用VPN直擊收看「賽事」實況

前日本AV女優蒼井空臨盤在即，4月30日亦即日本平成最後一日，她就會剖腹誕下雙胞胎BB！近日蒼井空公布將在日本直播大平台Abema TV全球直播自己生B實況，即教你點樣設定手機，到時跟全球fans一齊直播睇蒼井空生B。

蒼井空2018年初成婚後光速有喜，更是一對雙胞胎！去年「蒼老師」一路自拍大肚生活照上網，又在網誌透露將剖腹產子。終於，「蒼老師」生仔之日到了！4月30日日本直播大平台Abema TV將全球直播蒼井空生B，但究竟是真的全程直擊，還是產後由蒼井媽媽帶BB出來見fans，則未有解釋，而更令人意外是將會有中／日文旁述，現在就教大家點睇！

前AV女優蒼井空公開在網上晒大肚照，非常幸福。（網上截圖）

大家先來看看蒼井空的大肚相，全部是由她先生操刀，很有愛，很美麗！（點圖放大）

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回味蒼井空婚後一年，未現肚前的生活照吧！（點圖放大）

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先有壞消息香港睇唔到！

大家都知蒼井空是屬於中國的，她亦最喜歡中國的「球迷」（當初老師她用google翻譯，錯將fans叫作球迷），所以今次直播其實只對應日本及中國大陸，而中文旁述亦只得普通話，有網民指看空姐被「入」就多，想不到「出」都有得睇，所以實在很想看。其實香港朋友想收睇賽事亦不是沒法子，今次直播以及完結後7日，是免費公開任睇，之後就要成為付費會員才能翻看，我們不必深究買點卡入錢問題，只需要用VPN翻牆就可以。

唔驚，先bookmark Abema TV直播網址：https://abema.tv/channels/special-plus-0/slots/DxZSZBtZVrnGfq

冇蒼井空直播睇，世界末日呀！！！！！

不用拍，即教你要用VPN app翻牆，在香港是完全合法的，放心。

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到時跟足以上幾個step，即可看到Abema TV的蒼井空直播。

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