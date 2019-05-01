iPhone 唔賣得 Apple 財報依然跑贏市場預期　箇中原因揭秘

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

蘋果公司（Apple）發布 2019 年第二季度財報，就算 iPhone 的銷量比上年同期下滑，但 Apple 憑服務等其他業務的強勁增長，第二季的整體表現依然優於市場如期，實力相當雄厚。（文：黎生）

一如外界所料，Apple iPhone 的銷量因受到早前的高價政策及中國市場跟當地品牌 Huawei、小米、vivo 及 Oppo 等的競爭而持續下滑。據 Apple 剛剛公布的第二季度財報結果，iPhone 收入年減 17% 至 US$310 億，即使 iPhone 收入依然優於預期的 US$305 億，但可見 Apple 手機業務正面對一定的低潮。

iPhone 2018 年的 XS 及 XR 系列定價較高昂，加上市場上充斥其他功能相近但價格相宜的中國手機，使 iPhone 系列銷售成績受壓。

但即使 Apple iPhone 銷量表現一般，但集團的第二季營收依然憑其他業務的增長帶來讓人滿意的表現，當中特別值得留意的是服務業務增長強勁，達到 16%，加上 Apple 早前發布的 News Plus、Apple Arcade、Apple TV Plus，甚至是 Apple Card 均屬於服務業務的範疇，更讓人對服務業務所帶來增長有所期待。

最後，Apple 還開始下調 iPhone XR 等售價，加上已距 Apple iPhone 換電計劃有一段時間，Apple iPhone 的鎖售已開始反彈，相信 Apple 第三季的營收表現亦很大機會優於市場預期的表現。

來源：The Verge

Apple Watch 遺失於大海中六個月　尋獲後竟仍能正常操作
iPhone 用得到八達通？香港人喜訊 WWDC 傳 Apple 開放 NFC 功能
iPhone XI 最新規格曝光！三鏡頭已成定局　說好的 USB-C 呢？
Apple 最快19年尾出 AirPods 3？著名分析師：將會有兩個版本！
Apple產品開倉劈價！MacBook、iPhone、Apple Watch低至一折平賣
iPhone 5G終於有？Apple官方回應最快 20xx年才推出市場
Apple加快MacBook鍵盤維修　Apple Store門市整機最快翌日攞得
令Apple舊AirPods同第二代看齊　舊盒一樣可以對應Qi無線充電

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。