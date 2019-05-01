iPhone 唔賣得 Apple 財報依然跑贏市場預期　箇中原因揭秘

蘋果公司（Apple）發布 2019 年第二季度財報，就算 iPhone 的銷量比上年同期下滑，但 Apple 憑服務等其他業務的強勁增長，第二季的整體表現依然優於市場如期，實力相當雄厚。（文：黎生）

一如外界所料，Apple iPhone 的銷量因受到早前的高價政策及中國市場跟當地品牌 Huawei、小米、vivo 及 Oppo 等的競爭而持續下滑。據 Apple 剛剛公布的第二季度財報結果，iPhone 收入年減 17% 至 US$310 億，即使 iPhone 收入依然優於預期的 US$305 億，但可見 Apple 手機業務正面對一定的低潮。

iPhone 2018 年的 XS 及 XR 系列定價較高昂，加上市場上充斥其他功能相近但價格相宜的中國手機，使 iPhone 系列銷售成績受壓。

但即使 Apple iPhone 銷量表現一般，但集團的第二季營收依然憑其他業務的增長帶來讓人滿意的表現，當中特別值得留意的是服務業務增長強勁，達到 16%，加上 Apple 早前發布的 News Plus、Apple Arcade、Apple TV Plus，甚至是 Apple Card 均屬於服務業務的範疇，更讓人對服務業務所帶來增長有所期待。



最後，Apple 還開始下調 iPhone XR 等售價，加上已距 Apple iPhone 換電計劃有一段時間，Apple iPhone 的鎖售已開始反彈，相信 Apple 第三季的營收表現亦很大機會優於市場預期的表現。



來源：The Verge

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