Powerbeats Pro美國優先玩　海外訂購遙遙無期網民話因為貿易戰？

Apple自家無線耳機新AirPods和第一代幾乎沒分別，不少用家都抱觀望態度並把目標放在汎用性更強的Powerbeats Pro之上，可是香港Apple store遲遲未有後者的正式發貨日期，原定在5月初推出的Powerbeats Pro於美國已如期見街，到底香港為何仍沒有消息？

Powerbeats Pro由於同樣使用H1晶片，所以新一代AirPods的功能如連線配對Apple產品及Siri操作等它都齊備，很多未出手買新AirPods的朋友都停一停等一等，想看看Powerbeats Pro效果如何。早前Powerbeats Pro曾提供實物給部分香港傳媒試玩，而黑色款式公開發售的日子原本定在5月頭，可是香港Apple store至今還未有得買，但美國早已開放訂購，到5月10日左右更有不少當地網頁分享試用報告，看來首批貨已到了美國用家手。

>>Powerbeats Pro第一手試玩報道<<

美國不少網站已有詳細Powerbeats Pro評測報告。（網站截圖）

暫時所見美國很多KOL、Youtuber和Gadgets網也有Powerbeats Pro的開箱試玩，據了解當地的「大貨」將在5月尾發貨，但香港方面官方回覆仍未有確實日期，香港用家想買的話還要再等3至4個星期，也有消息指最快要到5月31日才有機會訂購。對此很多網民猜測是和中美貿易戰有關，阻礙了發售計劃，因為不止香港連中國也未有Powerbeats Pro可訂。不過記者翻查美國以外如英國、日本等地的Apple store同樣沒有得訂，貿易戰一說應該不成立，看來單純是廠方貨量不足，連美國本土都供不應求。無論如何Powerbeats Pro遲大到實是令用家無奈，希望不用真的等到6月吧！