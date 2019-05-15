Apple 或因美國最高法院就 App Store 壟斷判決　面對大量訴訟

美國最高法院剛剛指用戶有權以獨佔市場為理由，集體控告 App Store 之壟斷行為，致使用戶需以較高價錢購買 Apps，Apple 或因此將要需面對大量官非，並為全球同類經營模式帶來一定影響。（文：黎生）

事源 2011 年有 iPhone 用戶入稟法院控告 Apple ，表示只能透過 App Store 合法地購買 Apps，但 Apps 開發者因需支付 30% 銷售分紅予 Apple 而調高 App 的售價，致使用戶需要支付較貴的金額才能購買 Apps。

Apple App Store 將有機會面對大量來自一般用家的訴訟。（Apple）

當時 Apple 答辨指 App Store 只是一個連接開發者與用戶的平台，並沒有對一般用戶作出「直接銷售」，只是從開發者中獲利，並引用一宗「Illinois Brick case」的案例，案例中指出一般市民不可以因為承建商使用某供應商製作的磚頭，而對供應商作出反壟斷法的指控，因為供應商跟一般市場沒有「直接銷售」的關係。而 App Store 用戶就跟委託承建商建屋的一般市民一樣，跟 Apple 之間沒有「直接銷售」關係，故並沒有權提出反壟斷法的訴訟。不過美國最高法院就駁回這一說法，指用戶真金白銀從 App Store 購買 Apps，這個亳無疑問就是「直接銷售」的情況，用戶當然有權就 App Store 獨佔市場作出控告。

就美國最高法院的判決，Apple 亦立即作出回應，稱「於任何標準下，Apple App Store 均沒有壟斷市場」。Apple 表示 App Store 只是為用戶帶來一個安全及可靠的 Apps 購買平台，亦為開發商提供一個安心做生意的場合，但 Apple 從未參與開發商所製訂銷售價格。事實上 App Store 中有大量免費 Apps 供下載，Apple 當中是分文不收，只有在開發商決定向用戶銷售數碼商品及服務的時候，Apple 才會從 App Store 中獲利。而且，開發商可選擇將 Apps 在其他不同的平台發布，故相關指控並不成立。

值得留意的是即使美國最高法院並未正式就反壟斷指控作出任何裁決，並特別點出現時案件仍屬於非常「早期」的階段，但依然立即使 Apple 的股價受挫。另外即使比 Apple App Store 較開放的 Google Play Store 亦是同類的服務平台，未來亦有機會因為是次判決而面對同類訴訟。（編按：Android 的 OEM 廠商大都有權在手機中安裝自己的軟件市場，故相對 iOS 的情況，Android 受到起訴的機會應該低得多。）

來源：TheVerge