實測．Luminox及Dita發燒級新耳機線登場　話你知點解條線值幾千

音樂發燒友玩Head-Fi買完DAP同耳機後，對追求更佳享受的人來說下一步就是換耳機線。近期品牌Luminox Audio和Dita都分別有新線上市，而定價都是數千元的高級品。雖然音質受原生檔案、DAP和耳機性能所限，但好的線材可以微調和修飾音效，令歌曲音色更貼合用家所求。那麼到底一條幾千元的線表現會如何？下文就和大家試個究竟。

關於耳機線材的選擇和各種入門學述解說，各位可點擊參閱【耳機升級線攻略】一文。而今次就集中於Luminox Audio和Dita幾款新高級線試聽分析。要試出真功夫，用太低規格的DAP和耳機是聽不出效果，因此這回我們以Astell&Kern SP1000M DAP搭配Campfire Audio Solaris耳機，Head-Fi發燒友肯定對它們不會陌生，這對「黃金組合」價值超過三萬港元（HK$23,880＋HK$12,800），播放音源的分析力極高，就算用Solaris原配的ALO Super Litz耳機線音質已經很細緻，如此「神器」用來做測試就最好不過。為求聽出最細微的分別，今次測試全部線都用2.5平衡插頭，音源檔為44.1kHz FLAC。

>>Campfire Audio Solaris介紹<<

台灣的Luminox Audio和日本的Dita近期都推出了新耳機線，這回我們以Astell&Kern SP1000M DAP搭配Campfire Audio Solaris耳機做試聽。（胡劍威攝）

Luminox Audio Shadow 全方位萬能型

首先登場是來自台灣的Luminox，這個近年興起得極快的Head-Fi品牌，其耳機線材應用十分廣泛，而最近推出的「Shadow」叫價HK$3,380屬中價級數。此線起用廠方新研發的2x單晶銅和4x鍍銀銅線材為基礎，另外也擁有標誌性的6導體設計。值得一提Luminox使用的Pair-Balancing（PB）專利技術，令到由DAP到耳機之間的線材傳輸部份能在經過單元前和經過單元後保持相同狀態，同時提升耳機單元靈敏度，相比普通2.5插頭的線更能打造出寧靜音樂背景。

受惠於PB技術，「Shadow」的音質十分紮實，在「黃金組合」本身高分析力的輸出下，每條音軌都更清楚呈現，高中低音表現都很平均，當聽有很多種樂器一同演奏的音樂時，這個特性更能表現出來。「Shadow」很適合用來作鑑聽，而筆者就覺得用它聽Acoustic演奏效果很好，由於背景寧靜而樂器聲清晰，幾乎能聽出結他手每一下撥弦後的餘震。如果硬要說缺點的話就是太平均，就像一個放大鏡把原來的音質加強沒過分添加，對於特別想針對某個音域的用家來說未必合用。

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Luminox Audio Shadow性能十分平均，迎合大眾向的各式音樂。（官方圖片）

Luminox Audio Tri-Light 臨場感爆燈

Luminox 5月份才推出的「Tri-Light」非常新鮮，可能見到其HK$7,580的價格會嚇一嚇，但在一分錢一分貨的Head-Fi界來說，自然有其價值。此線是Luminox首條採用一蕊兩網的三層同軸設計之作，線蕊物料為單晶銅、錄銀銅、單晶銅鍍銀，在精密的阻抗匹配下，能達到優異的抗干擾能力。和「Shadow」一樣也用了PB技術製造，但貴上一倍的價錢是換來了什麼？答案就是空間感。

「Tri-Light」表現出的聲音密度高，非常沈穩有力且細緻，尤其左右聲道的變化，能帶來異常廣闊的空間感，用家有如置身在一個演奏廳的中央，所有樂器都360度圍繞住你的耳朵，能夠分辨不同樂器的遠近。簡單舉例，就是一個硬幣由左邊滾到右邊的效果也可以清楚聽得出來。「Tri-Light」另一大特色是中音人聲極之高昂，有種在耳邊唱歌的感覺，如果喜歡聽人聲的用家肯定有驚喜。筆者最為推薦用來聽管弦樂、交響樂、Opera一類的演奏Live，其次是流行曲演唱會，效果彷如現場一樣。「Tri-Light」的實力毋庸置疑，但因屬於高級配備，需要的推力也相應提高，如果DAP不夠出力便未能完全發揮它的功效。說到尾耳機線是一度橋樑，DAP和耳機本身如沒有一定級數，條線再靚也無用武之地，這方面大家要留意。

Luminox Audio Tri-Light價格雖高但絕對一分錢一分貨，音響發燒友一聽就會明白。（官方圖片）

Dita OSLO 高性價比之選

來自日本的Dita「OSLO」比上述兩條Luminox線早一點見街，賣價為HK$4,780，單看價錢是在兩者之間，但筆者認為性價比卻是本次測試三條線之冠。「OSLO」全寫是「Oil-Soaked Long-crystal Oxygen-Free」中文為「油浸長結晶無氧銅線」，相信這個名字一般人都看不明白，簡單說就是經過獨特「油浸」技術處理，令線材達到近乎無雜質，可以完美傳遞音訊，不受外界任何影響，如果想了解此項技術可點擊看【Dita Project 71耳機開箱】一文。

說回「OSLO」本身，層次感和音場絕不輸給「Tri-Light」，只是中音沒有那麼突出，但低頻就完勝，下潛力十足令聲音變得厚實且圓潤暖和。以本次測試的Solaris為例，本來不算偏向低音強勁的耳機，但在配上「OSLO」後就能帶來重低音效果，用來聽Rock、Metal等重型音樂甚至EDM都表現出色，當然聽流行曲都適合，由於筆者是搖滾愛好者「OSLO」可算是最合心水的線材之選。不過，聽歌是極為個人的口味問題，並非單看價錢而定，最重要還是選擇切合自己要求的器材組合，希望本文的介紹能增加大家對機線材的了解。