【Computex 2019】ROG 全球首部 240hz 便攜屏幕　旅行駁手機一流

【Computex 2019】ASUS ROG 又帶給玩家驚喜，推出全球第一部可以輕鬆帶出街的 240hz 屏幕。這部 ROG Strix XG17 都能同時滿足，去旅行也想打機或在外地工作時想要第二個的屏幕的用家需要，想知 Strix XG17 效能有多強？即睇筆者到台灣試玩評測。

高配置的便攜式螢幕

ROG Strix XG17 屏幕是 17.3 吋 Full HD 的 IPS面版，只有 3ms 的延遲，最高可以達到誇張的 240Hz，只要輸出機種和遊戲能支援，無論玩什麼遊戲都可以享受最高的順暢度。重量只有 0.8 kg，比 13吋 Macbook Air 的 1.35 kg 更輕，而且在 240Hz 的最高刷新率下，電量仍可以使用 3 小時，再配上快速充電（充電 1 小時可以使用 2.7 小時），這個屏幕就是出外旅行和公幹極佳的次屏幕選擇。

Strix XG17 帶去旅行玩 Swtich 真是一流（陳錦洪 攝）

支援多種電子產品

Strix XG17 提供兩個 USB Type-C 的 DP 插頭，以及一個 Micro HDMI。用家可以用 Type-C 直接連上 Android 手機，不過目前未能直接駁到 iPhone 上。同時，也可以用 Micro HDMI 連接 Switch﹑PS4﹑Xbox One﹑PC 和 筆記型電腦。屏幕本身裝有喇叭，用家無須另外配備或沒有限制必需使用耳機。

第二屏幕的高質選擇

現時用兩個屏幕已經不是什麼特別的事，甚至有用家根據個人需要用到三個屏幕。Strix XG17 的刷新率已經高於很多家用的電競屏幕，17.3 吋的屏幕，用來作為手機和筆電的延伸也非常足夠。筆者旅行或公幹時，很多時也不習慣只有筆電的單一屏幕，這部 240Hz 的便攜屏幕就能滿足到需求。用來多工處理資料和程式，或者用作玩手遊和 Switch 也非常足夠。不過，其中有一個問題是，就算是 PC 目前也沒有很多遊戲可以達到 240Hz 的刷新率，更不用說手遊﹑Switch 和PS4。可能對於沒有桌上電腦，而是使用電競筆電的玩家來說，才能充滿發展到這個屏幕的功能。