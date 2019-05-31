電競 Odyssey 2、流動 Notebook 9 Pro！Samsung 筆電大哂冷

Samsung 筆電規格、功能不俗，但在設計方面就一直沒有太大的突出之處，不過來到 2019 年的新作，他們就為旗下的筆電系列套用全新的設計概念。 與過往帶點膠感、強調輕盈流線的風格不同，即將在 6 月開始於香港上市的電競筆電 Odyssey 2、以至逐年更新的 Notebook 9、Notebook 7，都改用名為「Solidity Design」的新設計，以金屬作買邊包覆，感覺「實淨」得多。

電競「野獸」：Samsung Odyssey 2

除了在外型上有改變，今次 Samsung 推出的筆電在硬件規格上也有所加強，除了全線採用第八代 Intel Core i 處理器之外，作為電競專用新機的 Odyssey 2 更內置了 NVIDIA RTX 2060 Max-P 顯卡，並加入了可以「一鍵超頻」、名為 Beast Mode 的新功能，可以即時將遊戲表現提升，是近期的電競新機選擇之一。

Odyssey 的上代同樣擁有獨立顯卡，但散熱不足問題嚴重，來到今代 Samsung 就強調其採用雙風扇及 4 個散熱片組，分佈在機後及機側，大大提升了散熱效果。

Samsung 並沒有為 Beast Mode 加入專用按鍵，想開啟的話需要按 Fn+F11，開啟以後除了會提升處理器、顯卡的運作時脈，亦會大幅上調風扇的轉速

Odyssey 2 將於 6 月 14 日開始於香港市場發售，售價＄19,980，屬同級機種的常見水平，但留意預訂的話可以用＄998 價錢加購 HMD Odyssey+ MR 裝置一套，頗為吸引。

變型流動新作：Samsung Notebook 9 Pro（2019）

對比起 Odyssey 2，重新設計的 Samsung 旗艦筆電 Notebook 9 Pro 就傾向著重實用性與流動性。Samsung Notebook 9 Pro 以「Solidity」語言設計，全身採用鋁合金，而且以鑽石切割技術製作機身邊框，使它的外型較前一代更為厚實。 Notebook 9 Pro 承襲了系列設計，採用 13.3 吋的觸控屏幕、支援 S Pen 手寫輸入，同時在屏幕與鍵盤之間採用了 360° 鉸鏈，讓 Notebook 9 Pro 可以在筆電、平板兩模式之間隨意變化。

Samsung Notebook 9 Pro（2019）同樣將在 6 月 14 日上市，定價＄10980 起。