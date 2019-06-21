【Android 教學】分割畫面多重顯示秘技　一部機同時玩兩個 Apps

撰文：玩物達人
最後更新日期：
Android 預載分割畫面分屏功能，更可以將手機屏幕一分為二顯示兩個 Apps；配合近期功能強大，搭配了高清屏幕的最新手機使用，大大提高手機的實用度，可說是智能手機必學的實用功能之一。（文：黎生）
雖然分屏（Split Screen）顯示功能很簡單，但目前只限 Android 手機用戶才能使用。至於 iPhone 用戶方面，即使 iOS 在 iPad 上亦可以做到分屏（Split Screen）顯示，但僅限在 iPad 使用未有支援 iPhone，故目前只好向 iOS 用戶說一聲抱歉。至於同樣 Android 陣營的 Samsung、Huawei、Sony、小米及所有採用原生系統包括 Nokia 的設置方式，則大同小異。
Android 手機可以分割畫面，一個屏幕顯示兩個 Apps，令巨屏手機更加實用。（區慶威攝）
Samsung 篇（示範：Samsung Galaxy S10+）
↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓
Huawei 篇（示範：Huawei P30 Pro）：
↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓
小米／紅米篇（示範：紅米 7@MIUI 10.2）：
↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓
Android 原生系統（示範：Nokia 8.1）篇：
↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓
提提大家，並不是所有 Apps 均可以分屏（Split Screen）顯示，但一般 Google 應用 Apps 及自家預載程式均會支援。而且，分屏（Split Screen）顯示還可以橫向使用，相當方便。
17、成功啟動分屏（Split Screen）功能後，用戶亦可以選擇以橫向模式使用。（作者提供）