【Android 教學】分割畫面多重顯示秘技　一部機同時玩兩個 Apps

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Android 預載分割畫面分屏功能，更可以將手機屏幕一分為二顯示兩個 Apps；配合近期功能強大，搭配了高清屏幕的最新手機使用，大大提高手機的實用度，可說是智能手機必學的實用功能之一。（文：黎生）

雖然分屏（Split Screen）顯示功能很簡單，但目前只限 Android 手機用戶才能使用。至於 iPhone 用戶方面，即使 iOS 在 iPad 上亦可以做到分屏（Split Screen）顯示，但僅限在 iPad 使用未有支援 iPhone，故目前只好向 iOS 用戶說一聲抱歉。至於同樣 Android 陣營的 Samsung、Huawei、Sony、小米及所有採用原生系統包括 Nokia 的設置方式，則大同小異。

Android 手機可以分割畫面，一個屏幕顯示兩個 Apps，令巨屏手機更加實用。（區慶威攝）

Samsung 篇（示範：Samsung Galaxy S10+）

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Huawei 篇（示範：Huawei P30 Pro）：

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小米／紅米篇（示範：紅米 7@MIUI 10.2）：

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Android 原生系統（示範：Nokia 8.1）篇：

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提提大家，並不是所有 Apps 均可以分屏（Split Screen）顯示，但一般 Google 應用 Apps 及自家預載程式均會支援。而且，分屏（Split Screen）顯示還可以橫向使用，相當方便。

17、成功啟動分屏（Split Screen）功能後，用戶亦可以選擇以橫向模式使用。（作者提供）

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