四千蚊有找！有齊四鏡、水冷、S855！Lenovo Z6 Pro 上手速試

數碼生活
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頂級旗艦手機，你認為應該定價多少才合理？年頭的 Samsung Galaxy S10+ 上試過萬價位，其他廠牌出品、同樣採用 Snapdragon 855 處理器的手機亦大多索價＄6000 以上。

不過近期就有不少旗艦新力軍主力推性價比，在較低的價位上帶來同級的硬件規格，早前的 ASUS ZenFone 6 以＄5000 有找的價錢衝擊高階市場，然而低處未算低，近期由代理引入香港的 Lenovo 旗艦 Z6 Pro，居然只是定價＄3999，就有齊 S855 處理器、四鏡頭、液冷散熱、屏下指模等高階硬件，論性價比是近期必要提起的選擇！

Lenovo Z6 Pro 採用水滴全面屏設計，屏幕尺寸為 6.39 吋，整體造型與其他中國品牌手機沒有太大分別，不過 Lenovo 在 Z6 Pro 上採用的金屬幻彩紋理就相當討好，尤其是黑色版本加入紅色暗紋的處理甚具型格。

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未有電競／遊戲配套、液冷散熱效果顯著

Lenovo Z6 Pro 由於擁有 S855 處理器及液冷散熱設計，在不少的官方宣傳當中都被當作遊戲專用機；不過上手就知道，Z6 Pro 外在沒有專用的遊戲用鍵、內在又沒有預載任何的遊戲專用軟件功能，對比起 ROG Phone、甚或小米黑鯊等真的為遊戲而設的手機，Lenovo Z6 Pro 在這方面的配套都明顯不足。

不過，值得一讚的，是 Lenovo 標榜的「PC 級數液冷散熱」，在 Z6 Pro 上的表現當真不錯，我們就在 Z6 Pro 上以最高圖像規格遊玩過一場《PUBG Mobile》，遊戲前後的溫差約 6～7°C，屏幕位置溫度最高約 35°C，雖稍見溫暖，但完全沒有燙手的不適感覺，適合長期「作戰」之用。

噱頭大於實際的四鏡配置、拍攝體驗強差人意

Lenovo Z6 Pro 的主鏡頭採用近來備受好評的 4800 萬像素 IMX586 CMOS，質素有目共睹，但坦白說，其拍攝體驗卻是目前 Android 陣營中數一數二地差勁的一個。Lenovo 在拍攝介面的設計上過份強調簡潔，結果就是剩下一堆不明所以的圖示，要用戶逐一按下去測試。

撇開介面方面不講，Z6 Pro 的每次在主鏡／廣角／變焦鏡之間轉換，所有白平衡、曝光都會重設一次，效果非常突兀，而進行數碼變焦時又會有明顯卡頓，對比起同樣有幾個鏡頭的華為、Samsung、vivo 出品，Lenovo Z6 Pro 的介面優化表現甚至難以稱得上合格。
 

在相片質素方面，Z6 Pro 4800 萬像素主鏡頭的表現仍然相當不錯，配合 Lenovo 為 Z6 Pro 加入的「扭兩扭」手勢快速啟動相機／轉換至自拍鏡頭，大可以作為日常 Snapshot 之用。

4800 萬像素主鏡頭試相

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3200 萬像素前鏡頭試相

但 2x 光學變焦與及廣角鏡頭的相片，老實說效果一般。廣角鏡照片明顯存在變形問題，這在其他廠商會有軟件進行修正，但 Z6 Pro 就並未見有；至於 2x 光學變焦鏡本身就只有 800 萬像素，其實大可以用 4800 萬像素鏡頭作數碼變焦，效果或者也與現在的相差不遠。

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