Sony Walkman 誕生40周年　銀座Sony Park展覽歷代隨身聽晒冷

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Sony Walkman 誕生40周年，東京銀座Sony Park將舉行「 #009 Walkman in The Park」展覽歷代隨身聽將會同場大晒冷！

索尼罪大滔天，40年前發明Sony Walkman 隨身聽，令邊行邊聽歌變得可能，沒有Walkman，就不會有iPod！為紀念Walkman「出來walk」了40年，東京銀座Sony Park將在7月1日至9月1日，舉行「 #009 Walkman in The Park」展覽，由卡式帶、CD、MD以至最新的高清DAP，近230部歷代隨身聽將會同場大晒冷！

Sony更找到40位名人藝人，暢談他們跟Walkman的回憶，比如音樂組合サカナクション、芭蕾舞者飯島望未等等。場內又有一些由知名人custom的特別版Walkman展出，紀念品方面有T恤、卡式帶形場刊。

Sony Walkman 誕生40周年展的場刊將製成卡式帶一樣，收在膠盒內。

1979年7月1日，Sony首推Walkman隨身聽卡式機，至今足足有40年。（Sony圖片）

與Walkman有關的回憶

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展期：2019年7月1日至2019年9月1日
時間：上午10時至晚上8時（7月1日下午5時開場）
場地：Ginza Sony Park地面至地下4階
收費：免費
網頁：https://www.ginzasonypark.jp/

Sony Ginza Plaza 圖片

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