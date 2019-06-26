【東京奧運門票】中旅社網上登記門票教學　嚴打黃牛要實名買飛？

【東京奧運】奧運一直是全球關注的盛事，今次主埸落在東京上，更吸引到不少香港人要親身飛去欣賞（又多一個理由飛日本）。2020 年 7 月才開幕的東京奧運，其實早在今年 5 月已經舉行了日本當地的買門票活動，而香港人也由即日起，可以到香港中國旅行社（香港官方渠道）購買。想知如何買到奧運門票？價格是多少？即睇以下教學！

香港區門票

東京奧組委把門票分配給全球的國家和城市，而香港區的門票就由中旅社代理出售。由今日（26日）開始，至 7 月 16 日下午 5 時，市民都可以到中旅社的網站進行登記，當個名門票的登記人數過多，就會由電腦進行抽籤，申請結果將於 8 月中下旬公布。而今次登記購買門票，必須用香港身份證實名登記，用以打擊炒賣情況，對打算去體驗四年一度盛事的港人來說，實為良策。

中旅社出售香港區的東京奧運門票（官方圖片）

申請東京奧運門票條件：

1﹑年滿十八歲 2﹑持有香港身份證 3﹑持有香港電話號碼（852） 4﹑電郵地址 5﹑持有信用卡（用作支付門票費用）

申請門票需知

由於東京奧運的門票有效，而且需求極多，因此每位申請人最多只能認購2張開幕禮或閉幕禮門票，而申請表中最多只可預訂 5 項賽事（再抽籤決定是否成功預訂）。同時，每項賽事中，每人可認購最多4張門票。另有一點非常重要，每位申請者只能提交一份門票預訂申請表，不論申請表是預訂一項，還是多項賽事，因此大家在遞交時要先想清楚。如中籤的話，門票會在 2020 年 6 月可以兌換，大家必須要保留中籤電郵。

中旅社網上申請東京奧運門票步驟：

+ 9 + 8 + 7

支持香港運動員

大家可以在中旅社的網站上，逐一項目查閱其所需價格，一般分為 A-E區（大埸館），A區最接近比賽區因此會最貴。筆者就預訂了籃球決賽的門票，最價的票價為 $8336，其實比起到美國看一埸 NBA 總決賽的山頂門票便宜，就可以看到夢 13 隊的全明星陣容，球迷真的不能錯過。而作為香港人，當然要支持港隊出戰奧運，香港世錦賽雙料冠軍李慧詩出戰的女子競輪及爭先賽，最平門票也只需 $351。另外香港劍擊代表江旻憓、張家朗，在上屆均於 32 強擊敗對手，今屆有望挑戰更高名次，想支持他們的話，門票最平只要 $264 就可以幫港隊聲援。

香港熱門觀看項目門票價錢一覽

+ 4 + 3 + 2

2020 年東京奧運門票申請（按此進入）