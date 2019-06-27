微軟OneDrive新防護功能Personal Vault　儲存空間大升級價格不變

數碼生活
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現今很多人的數碼生活已離不開依賴OneDrive、Dropbox、Google Drive等雲端儲存服務，雲端檔案亦難免曝露在網上攻擊和機密外洩的風險中，因此資料保安是日益重要的課題。微軟 Microsoft 剛宣佈將在OneDrive加入「Personal Vault」的全新保安功能，為雲端檔案加入雙重認證、PIN等多層防護。同時Microsoft竟「賣大包」擴大獨立付費版OneDrive的容量，購買了月費1.99美元方案的用家，存檔容量將自動由50GB增至100GB，加幅整整一倍。

OneDrive在Microsoft雲端上運行，目前已具備保安措施如檔案加密、可疑活動偵測、防勒索程式、大規模檔案刪除通知和復原等。但考慮到好多用戶都在OneDrive放了內容敏感、涉及個人私隱的文件，Microsoft便推出Personal Vault加附防護，使儲存環境更安全。

Personal Vault是OneDrive中的受保護區域，用戶只能通過密碼以外的其他身份認證，例如強力的生物認證或雙重認證等防護關口，方可獲得權限存取鎖在Personal Vault中的檔案。（Microsoft）

Personal Vault是OneDrive中的受保護區域，用戶只能通過密碼以外的其他身份認證，例如強力的生物認證或雙重認證等防護關口，方可獲得權限存取鎖在Personal Vault中的檔案。驗證措施包括：指紋、臉部辨識、PIN（個人識別碼）、以及通過電郵或手機短訊發送的代碼。

當以OneDrive手機App掃瞄實體文件或影相拍片，檔案會直接存入Personal Vault。（Microsoft）

Microsoft也強調Personal Vault操作方便、簡單易用。除了上述方法外，用家還可以使用Microsoft Authenticator App解鎖Personal Vault。當以OneDrive手機App掃瞄實體文件或影相拍片，檔案會直接存入Personal Vault，使之遠離流動裝置本身不太安全的儲存區域（如相機膠卷）。用家可輕鬆把護照、身份證、車牌、保單、稅單等重要文件直接地掃描到Personal Vault，隨時隨地打開瀏覽。

OneDrive會將Personal Vault中的檔案同步至Window 10 PC本機磁碟中經過BitLocker技術加密的區域，使敏感資料也能加密儲存於PC上。即使PC被盜或丟失，也可以降低資料外洩的風險。（Microsoft）

電腦桌面版方面，如果是Window 10 PC用家，OneDrive會將Personal Vault中的檔案同步至本機磁碟中經過BitLocker技術加密的區域，使這些敏感資料也能加密儲存於PC上。

Personal Vault也設有自動上鎖機制。用家解鎖一段時間沒有使用後，Personal Vault會重新關閉並鎖定PC、流動裝置或雲端保護區中檔案。用家需要重新認證才能解鎖訪問。如此一來，即使PC或手機被人盜取或丟失，用家也可以降低OneDrive資料外洩的風險。

Office 365也推出OneDrive附加存儲。原本Office 365已包1TB OneDrive雲端硬碟，未來幾個月內用家可1.99美元月費額外新增200GB容量，最多可以9.99美元月費加大1 TB。（Microsoft）

OneDrive Personal Vault將率先於澳洲、紐西蘭和加拿大啟用，年底前開放予全球用家，香港人想使用就要等多一排。不過唔使失望，Microsoft趁勢「賣大包」將月費1.99美元的獨立OneDrive儲存計劃的空間容量，由本來的50GB加倍至100GB，現有用戶將自動升級，不需額外收費。

此外，Office 365也推出OneDrive附加存儲。原本Office 365已包1TB OneDrive雲端硬碟，未來幾個月內用家可1.99美元月費額外新增200GB容量，最多可以9.99美元月費加大1 TB。

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