新加坡 Apple Store 第二店　選址樟宜機場人工瀑布旁邊

Apple Store 即將在新加坡開設第二間店鋪，而且將會選址樟宜機場 4 月全新開放的星耀樟宜商場，更會座落商場中最大景點，由大家熟悉的匯豐冠名的 HSBC Rain Vortex 雨漩渦人工瀑布旁邊 。以下就為大家報道 Apple Jewel Changi Airport 的開幕相關資訊。

Apple 在新加坡官方網頁已經更新了關於 Apple Jewel Changi Airport 的資訊，店鋪將會在 2019 年 7 月 13 日上午 10 點正式開幕。雖然 Apple 官網暫時未有提供 Apple Jewel Changi Airport 的店鋪號碼，不過大家可以從網頁中提供的地圖，看到 Apple 新店將會座落在人工瀑布 HSBC Rain Vortex 雨漩渦旁邊。

Apple Jewel Changi Airport 位處樟宜機場人工瀑布旁邊，相信會成為另一間變成打卡熱點的 Apple Store。（Apple）

另外，MacRumors 引述新加坡 The Straits Times 報道，指 Apple 將會為 Apple Jewel Changi Airport 店特設新的瀏覽項目，是一個介紹樟宜機場星耀樟宜商場的相片走廊，全長大約 500 米，將會展出樟宜機場的各個景點，及向參與遊客介紹如何以 iPhone、iPad 拍攝樟宜機場美景。

Apple 新加坡官方網頁，已經顯示了了 Apple Store 位處人工瀑布底的旁邊。（Apple）

Apple Store 樟宜機場店將會在 7 月 13 日早上 10 時正式開幕。（Apple）

樟宜機場的人工瀑布 HSBC Rain Vortex 雨漩渦高達 40 米，機場內有多個人造公園及自然化的設施，令機場本身已經成為新加坡一個旅遊景點。新加坡 The Straits Times 在 3 月曾經報道，Apple 將會選址新加坡樟宜機場及濱海灣金沙酒店開設新的 Apple Store，似乎我們很大機會在今年內迎接第三間新加坡的 Apple 店。

HSBC Rain Vortex 雨漩渦人工瀑布是整個樟宜機場星耀樟宜商場最重要的景點，從 Apple 的圖片預測，Apple Store 應該就是位於觀景臺後方樓梯的旁邊。（jewelchangiairport.com）

樟宜機場 HSBC Rain Vortex 雨漩渦人工瀑布全面睇（按圖放大）