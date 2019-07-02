Samsung 承認 Galaxy Fold 操之過急致歉、料比 Note 10 遲推出

任何產品如果在未準備好、未測試好就推出市場，最終的結果都會引來受眾反彈。 Samsung 在這方面可謂「經驗老到」，在年前的 Galaxy Note 7 因電池安全問題需要全面回收之後，旗下的首部摺機 Galaxy Fold 又因為設計問題而需要暫援推出。時隔兩月，Samsung 手機部門的總裁終於面對失誤的事實、並在稍早之前親身為操之過急致歉。

Samsung 在 Galaxy Fold 宣布暫援推出之後，一直未有就事件起因、責任誰屬作出過太多評論；不過 Samsung 手機部門主管 DJ Koh 日前在一媒體活動上就主動承認責任，指是他自己在 Galaxy Fold 在完全預備好之前急於將 Samsung 的新摺機公諸於世才做成目前的尷尬局面，及後更對一直未有收到實機的用戶致歉。

Galaxy Fold 原定在今年的 4 月 26 日於全球各地陸續上市，但在媒體預先測試的環節已告出事，因為設計問題而導致機身容易被塵埃等異物入侵、繼而損毀脆弱的柔性屏。Samsung 當時立即叫停了 Galaxy Fold 的全球上市計劃，由決定「暫緩」至今，已經經過了 66 日。

對於 Galaxy Fold 的重新推出時間表，DJ Koh 並沒有明確透露，但就指出目前在內部有逾 2000 部 Galaxy Fold 正在進行測試，只要有足夠時間，日後將可以重推 Galaxy Fold。

不過按照目前的步調，Galaxy Fold 在未來幾個月推出的可能性不高，如果想買旗艦的話，或許可以留意一下 Galaxy Note 10。Samsung 在不久前就發出了傳媒邀請，確定將會在 8 月 7 日發表 Galaxy Note 10：

在預告圖中除了有日子時間之外，還有 S Pen 以及一個前鏡頭，引證了早前「打孔屏」／「家燕芒」的設計傳聞

資料來源：9to5google、CNet、The Verge