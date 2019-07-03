Windows 1.0 全新推出？Microsoft 玩重啟定玩 Crossover？

數碼生活
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Microsoft 近日宣傳「全新」的 Windows 1.0，即是在 1985 年推出的初版 Windows，令市場摸不著頭腦。到底今次 Microsoft 是準備玩 Windows 系列「重啟」，抑或跟其他品牌作 Crossover 的宣傳？

Microsoft 近日在官方的 Twitter 及 Instagram 上載了一條影片，顯示由最新的 Windows 10 標誌，一直倒序至 Windows 8、Windows 7、XP、95 等多個舊版本的標誌，最後顯示了初代 Windows 1.0 的圖像，而且更補上一句「全新」的 Windows 1.0。

Microsoft 在官方頻道宣傳「陳年」的 Windows 1.0，到底什麼葫蘆賣什麼藥？（Microsoft）

Microsoft 在社交帳戶回應 fans 提問時顯得含糊其詞，只交代著大家留意最新發展。有部分評論就估計，Windows 1.0 在 1985 年正式推出，可能 Microsoft 正準備跟最新一季的神劇《Stranger Things》作 crossover 宣傳。不過換個角度想，難道 Microsoft 準備為 Windows 系列來一個 reboot「重啟」？Microsoft 暫時已經將官方 Instagram 帳戶清空，只剩低這一條宣傳影片，我們《宅民黨》會為大家密切留意最新的發展。

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