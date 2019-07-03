Facebook 2019年6月版本手機教學：刪除位置記錄及臉部辨識保私隱

數碼生活
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Facebook App不論是iOS定Android版本，均在6月尾更新過，其中一些設定介面有所微調。鑒於近日市民對「數碼足跡」意識有所提高，大家都不想自己的資料外洩被壞人起底或追查。趁著Facebook更新，我們就提供最新版本的刪除GPS的位置記錄，以及相片自動臉部辨識系統方法！去過邊都不留痕，隱藏行蹤保障私隱！

Facebook 刪除及關閉GPS定位記錄

先說說Facebook的定位服務是用來做什麼，除了基本的貼相打卡玩遊戲外，還有尋找附近朋友、附近餐廳、地標等作用，而如果用家在某一位置逗留長時間，Facebook也會把它當成重要地點為你自動記錄下來，因此如果用家沒有關閉GPS定位系統，除了自己看到外，還極有可能被別人追查到去過什麼地方，好彩要刪除這些記錄也不難，而操作過程iOS及Android基本上都一樣。

Facebook不少功能都是方便用家和朋友交流，如位置記錄及臉部辨識等，但卻有機會給一些不法之徒利用，還是小心為上。

點擊圖片看設定步驟：

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關閉自動臉部辨識

另一個極可能於Facebook洩露用家位置情報的系統，就是「臉部辨識」功能，它會在相片中自動找出臉孔的主人，原意是方便TAG朋友，但要知道Facebook品流複雜，隨時有機會被別有用心的人看到相片，從而得知你出現在哪裡，這種功能還是關了保平安。

點擊圖片看設定步驟：

科技發達，雖然我們極力教大家一些操作技巧，但如果用家自己沒留意檢查和消除「數碼足跡」的話，還是會被不法之徒有機可乘，如果覺得不安心，或許最終極的手段就是棄用Facebook、微信等一類私隱防護性較低的社交平台。

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