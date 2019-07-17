多啦A夢藏毒！？泰國緝獲大量奇怪包裝毒品　日網民：一定係法寶

多啦 A 夢（叮噹）的法寶相信不少人都很嚮往，就算沒有「如果電話亭」也想用「竹蜻蜓」自由自在飛一次。多啦 A 夢有如大雄的救星，每次有難都會拿法寶出來幫手，不過貪心的大雄總是亂用法寶，最後自食其果。沒想到，近日泰國也有不法之徒借「多啦 A 夢」名義偷運和藏毒，當然他們的下埸就像亂用法寶的大雄一樣……

毒品扮多啦 A 夢法寶

泰國警方在 Samut Sakhon 和 Nonthaburi 兩個中部地方中，緝獲逾 650 萬粒興奮藥、600 公近粉末，及 15.4 公斤的海洛英。案件逮捕了8名嫌疑犯，當局指緝獲毒品的最終價格約為 20 億泰銖（約 5 億港元）。細看泰國警方公布的相片，發現毒品的包裝上竟然是多啦 A 夢包裝的產品，難道疑犯們以為用「法寶」包裝就可以瞞天過海嗎？

用多啦 A 夢產品包裝毒品（newsclip 圖片）

日本網民爆笑回覆

多啦 A 夢包裝的毒品在 Twitter 上引起了日本網民的回響，更找到了多啦 A 夢在漫畫中拿出的藥類法寶，當中不少也切合泰國這一單毒品案。令筆者發笑的是，日本網民找到一張大雄「濫藥」後變得神智不清的圖片，用爆笑的方法在 Twitter 上發布「不要濫藥」的健康訊息。

難道他們運的是法寶「徹夜未眠藥」？（Google 圖片）

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多啦 A 夢主題曲應景

Twitter 上很多網民留言：「空を自由に飛びたいな」，這是日本多啦 A 夢主題曲的其中一句，意思是「我想在天空中自由飛翔」。這思意深遠的歌詞，就好像形容一些吸了毒的人當時的狀態，就在太應景了。筆者在這也要強調：「不要濫藥！」。

iPhone 盒運毒

不法之徒常用各種方法躲開執法部門運毒，早年在 iPhone 仍是獲利極高的「炒物」時，就有人利用 iPhone 盒來運毒，因為當時手持多少部 iPhone 都不太令人懷疑，因為大家都有多少買多少，用來炒賣。2014 年有名 16 歲的香港青年，就為了賺 $3200 快錢，替他人販運價值約 23 萬的「K 仔」，把毒品分別收藏在 8 個 iPhone 盒內，惟最終被警方拘捕，結果被判囚 9 年。正所謂天網恢恢疏而不漏，就算你真的有多啦 A 夢在身邊，也不應該鋌而走險，更何況沒有。