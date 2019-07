Instagram 隱藏「Like」及影片觀看數字投入多國用戶測試

早前曾有傳 Instagram 將會隱藏與用戶人氣有莫大關係的 Like 以及影片觀看數字,其後 Instagram 官方將此功能先投放在加拿大進行實測。此隱藏數字測試的反應似乎不俗,在稍早之前,Instagram 官方就正式宣布將測試範圍擴大至 7 個國家。

除了之前已在測試名單上的加拿大,今次新增的測試地區分別有愛爾蘭、意大利、巴西、澳洲、紐西蘭以及與香港地理位置相近、且 Instagram 相較更為流行的日本。

被隱藏 Like 等數字的帳戶,在打開 Instagram 時會有通告提示,而在平時顯示 Like 用戶數字的欄位,亦會只剩下你的朋友以及「Others 其他人」的標籤

由於 Like 數以及影片的觀看數,能夠某程度上量化 Instagram 的帳戶內容受歡迎度,故一直是 KOL、網絡紅人以至各路營銷公司都十分看重的功能,故一旦永久隱藏,網紅生態有可能被完全癲覆;亦有意見指出,如果 Like 數被隱藏的話,用戶上載的內容或不止目前越見泛濫的裸露、性感為主的內容,令 Instagram 平台的內容質素將有可能提升。



不過測試歸測試,Instagram 方面目前仍未確切表明 Like 及影片觀看數字的去留,即使在首發測試區域的加拿大,早前被隱藏 Like 數的用戶,在日前亦發現 Like 數突然「回歸」至介面當中,故在測試完畢之後,Like 數字最終還是會留下來也說不定。