Instagram 隱藏「Like」及影片觀看數字投入多國用戶測試

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早前曾有傳 Instagram 將會隱藏與用戶人氣有莫大關係的 Like 以及影片觀看數字，其後 Instagram 官方將此功能先投放在加拿大進行實測。此隱藏數字測試的反應似乎不俗，在稍早之前，Instagram 官方就正式宣布將測試範圍擴大至 7 個國家。

除了之前已在測試名單上的加拿大，今次新增的測試地區分別有愛爾蘭、意大利、巴西、澳洲、紐西蘭以及與香港地理位置相近、且 Instagram 相較更為流行的日本。

被隱藏 Like 等數字的帳戶，在打開 Instagram 時會有通告提示，而在平時顯示 Like 用戶數字的欄位，亦會只剩下你的朋友以及「Others 其他人」的標籤

由於 Like 數以及影片的觀看數，能夠某程度上量化 Instagram 的帳戶內容受歡迎度，故一直是 KOL、網絡紅人以至各路營銷公司都十分看重的功能，故一旦永久隱藏，網紅生態有可能被完全癲覆；亦有意見指出，如果 Like 數被隱藏的話，用戶上載的內容或不止目前越見泛濫的裸露、性感為主的內容，令 Instagram 平台的內容質素將有可能提升。

不過測試歸測試，Instagram 方面目前仍未確切表明 Like 及影片觀看數字的去留，即使在首發測試區域的加拿大，早前被隱藏 Like 數的用戶，在日前亦發現 Like 數突然「回歸」至介面當中，故在測試完畢之後，Like 數字最終還是會留下來也說不定。

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