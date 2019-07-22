SEGA Saturn、MD、DC經典迷你主機外型無線充電座【機迷回憶】

潮流興懷舊，就連遊戲機都不斷推出「復刻」迷你主機，如將推出的SEGA MegaDrive Mini及PC Engine Mini等...咦？最近除了MegaDrive（MD）外更見到SEGA Saturn（SS）、DreamCast（DC）的迷你機？原來三款都是1：2 size的迷你無線充電座！

SEGA MegaDrive Mini將於今年9月推出，但最近市面上已經見到其蹤影？而且更有SEGA Saturn與DreamCast迷你主機，難道官方靜雞雞搶先出機？非也！原來有廠向SEGA買入了版權，迷你化推出了SEGA經典三台遊戲機外型的「無線充電座」。這三款比例1：2的無線充電座，外型跟原主機非常相似外，亦擁有最高10W輸出及QC 3.0功能，對應支援Qi的gadgets，如iPhone、AirPods及Android手機快速充電。只要將手機放在充電座上面，就可即時充電，既實用亦可以當作家居或桌上裝飾之用。

三款比例 1：2 的SEGA經典主機無線充電座（林勇攝）

SEGA MegaDrive無線充電座（按下圖放大）

+ 3 + 2

SEGA Saturn無線充電座（按下圖放大）

+ 4 + 3 + 2

SEGA DreamCast無線充電座（按下圖放大）

+ 4 + 3 + 2

這三款經典主機外型的無線充電座，實物比網上的圖片還要細緻漂亮，尤其SEGA MegaDrive的設計，感覺比SEGA將會推出的MD Mini更仔細（如左邊的按鈕及文字等）。另外，三款無線充電座的包裝盒，亦都參考原主機外盒設計，就連包裝都不捨得掉走收藏。

放手機上去便充電（林勇攝）

SEGA經典主機無線充電座售價約$350，與一般無線充電座售價接近，不算太昂貴，對於機迷而言值得入手。