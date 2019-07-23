英超加西甲 165 蚊一個月　Now E 最新計劃送家居光纖寬頻

英格蘭超級聯賽加西班牙甲組聯賽，Now E 最新「E + 寬頻優惠組合」只係一個月 $165，仲連 LiKE1OO 家居光纖寬頻服務！呢個抵玩新優惠仲有個煲劇連寬頻版本照顧非球迷，以下就為大家介紹下。

英超、西甲還有不到一個月就正式開鑼，不論你是曼聯、利物浦、巴塞還是皇馬球迷，搵方法睇直播肯定是大家都支持的一件事。Now E最新的「E + 寬頻優惠組合」，一個價錢已經包 12 個月「英超西甲賽事通行證」以及 12 個月指定LiKE1OO 100M 光纖入屋家居寬頻服務，總數 $1,980 即是每個月只需 $165，計落非常抵玩。

Now E 最新優惠，一年英超西甲連寬頻不過 $1,980。（蔡浩騰攝）

「E + 寬頻優惠組合」英超西甲組合除包括 12 個月內的英超、西甲所有賽事直播及賽事精華等節目外，用戶可於服務期內觀看 Viu、ViuTV、Now 新聞台、Now 直播台及 Now 財經台等頻道，而且寬頻服務更可以在申請日期內 12 個月啟用，就算正在使用其他寬頻服務，亦毋須解約申請。

Now E 除了煲劇組合之外，亦可以租看最新電影。（蔡浩騰攝）

「E + 寬頻優惠組合」除了英超西甲組合外，亦設有為非球迷而設的綜合娛樂服務，只需港幣 $1,656，就可以一次過購買 12 個月「綜合娛樂組合」 以及 12 個月指定LiKE1OO 100M 光纖入屋家居寬頻服務，每月只需 $138，就可以收看 Now爆谷、MOViE MOViE PLAY、HBO GO、Viu、ViuTV、Now 新聞台、Now 直播台及 Now 財經台等頻道，可以煲《權力遊戲》、《切爾諾貝爾：傷心的兒童》、《小謊言》及改編年前台灣捷運斬人案的《我們與惡的距離》等神劇，從此家人就多個選擇，可以收看更持平的新聞及更有內涵的電視節目。