舊 iPhone 都可以拍攝絕美相片！IPPAWARDS 2019攝影得獎作品一覽

由2007年創辦至今的IPPAWARDS(iPhone Photography Awards),同時被譽為「手機攝影奧斯卡」的攝影大賽,今年的得獎作品終於誕生!來自世界各地,亦有多位中國及台灣攝影師得獎,而且不少作品更由舊幾代的iPhone拍攝。

以下公布2019年度IPPAWARDS(iPhone Photography Awards)的得獎名單,不少作品都是由iPhone SE、iPhone 6S等舊世代的手機拍攝,其實只要有出色構思,無論用新或舊手機,都可以拍攝出非常出色照片。

總冠軍

Gabriella Cigliano(意大利)

作品:Big Sister

手機:iPhone X

拍攝地點:溫古賈島/坦桑尼亞

作品解說:去年於坦桑尼亞當教師時拍攝的一張照片,到現時我仍然很好奇為何可以拍攝出這張那麼出色的照片。那時女孩顯得特別對我憂心而看著我,而我只能夠用有限的語言及眼神跟二人溝通,想也沒有多想便按下快門拍攝這一張,一生人見過最漂亮情景。

Big Sister/Gabriella Cigliano(意大利)

第一名

Diogo Lage(葡萄牙)

作品:Sea Stripes

手機:iPhone SE

拍攝地點:Santa Rita Beach/葡萄牙

作品解說:葡萄牙Santa Rita Beach上有不少的帳幕及小村莊,就在此剛看看到直間帳幕與穿上直間裇衫的村民,相影成趣便按下快門拍攝。

Sea Stripes/Diogo Lage(葡萄牙)

第二名

Yuliya Ibraeva(俄羅斯)

作品:Sorry, no movie today

手機:iPhone 7 Plus

拍攝地點:羅馬/意大利

作品解說:一個非常炎熱的夏季羅馬,所有東西幾乎熱溶。逃離市中心來到了一個花園,原想在此看電影。可是突然下一場滂沱大雨,雖然看不到電影,可是卻看到十分有趣的畫面,令我畢生難忘。

Sorry, no movie today/Yuliya Ibraeva(俄羅斯)

第三名

Peng Hao(中國)

作品:Come Across

手機:iPhone X

拍攝地點:內華達/美國

作品解說:來到了美國內華達的「燃燒人節慶(Burning Man festival)」,剛好發生沙塵暴,我站上橋上看著剛好兩個人差點被沙塵暴淹沒後,身後竟然有一個超大型的銀色球體,非常有趣。

Come Across/Peng Hao(中國)

其他組別冠軍作品(按下圖放大解說)