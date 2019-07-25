舊 iPhone 都可以拍攝絕美相片！IPPAWARDS 2019攝影得獎作品一覽

由2007年創辦至今的IPPAWARDS（iPhone Photography Awards），同時被譽為「手機攝影奧斯卡」的攝影大賽，今年的得獎作品終於誕生！來自世界各地，亦有多位中國及台灣攝影師得獎，而且不少作品更由舊幾代的iPhone拍攝。

以下公布2019年度IPPAWARDS（iPhone Photography Awards）的得獎名單，不少作品都是由iPhone SE、iPhone 6S等舊世代的手機拍攝，其實只要有出色構思，無論用新或舊手機，都可以拍攝出非常出色照片。

總冠軍

Gabriella Cigliano（意大利）

作品：Big Sister

手機：iPhone X

拍攝地點：溫古賈島／坦桑尼亞

作品解說：去年於坦桑尼亞當教師時拍攝的一張照片，到現時我仍然很好奇為何可以拍攝出這張那麼出色的照片。那時女孩顯得特別對我憂心而看著我，而我只能夠用有限的語言及眼神跟二人溝通，想也沒有多想便按下快門拍攝這一張，一生人見過最漂亮情景。

Big Sister／Gabriella Cigliano（意大利）

第一名

Diogo Lage（葡萄牙）

作品：Sea Stripes

手機：iPhone SE

拍攝地點：Santa Rita Beach／葡萄牙

作品解說：葡萄牙Santa Rita Beach上有不少的帳幕及小村莊，就在此剛看看到直間帳幕與穿上直間裇衫的村民，相影成趣便按下快門拍攝。

Sea Stripes／Diogo Lage（葡萄牙）

第二名

Yuliya Ibraeva（俄羅斯）

作品：Sorry, no movie today

手機：iPhone 7 Plus

拍攝地點：羅馬／意大利

作品解說：一個非常炎熱的夏季羅馬，所有東西幾乎熱溶。逃離市中心來到了一個花園，原想在此看電影。可是突然下一場滂沱大雨，雖然看不到電影，可是卻看到十分有趣的畫面，令我畢生難忘。

Sorry, no movie today／Yuliya Ibraeva（俄羅斯）

第三名

Peng Hao（中國）

作品：Come Across

手機：iPhone X

拍攝地點：內華達／美國

作品解說：來到了美國內華達的「燃燒人節慶（Burning Man festival）」，剛好發生沙塵暴，我站上橋上看著剛好兩個人差點被沙塵暴淹沒後，身後竟然有一個超大型的銀色球體，非常有趣。

Come Across／Peng Hao（中國）

其他組別冠軍作品（按下圖放大解說）