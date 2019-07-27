真無線耳機眼鏡 骨傳導OSSII Sound 抗藍光太陽鏡3合1真係得？

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【真無線耳機眼鏡 OSSII Sound】雖然隱形眼鏡已經是主流，但一般人仍然有戴眼鏡需要，有時要同時戴耳機時可能不便，日前真無線耳機眼鏡 OSSII Sound 推出，骨傳導 防漏音 加上可換式 抗藍光、太陽鏡及度數鏡片 3合1 鏡片組，會否更方便戴眼鏡人士呢？

超輕鏡框

2019年日內瓦國際發明展 銀獎，OSSII Sound眼鏡本身都是一副淨重49克、並未有內置骨傳導真無線耳機，加入一對骨傳導無線耳機即成為耳機加眼鏡組合；另外亦有包括方型及圓型前框、一副太陽眼鏡共3副鏡片更換，一裝一拆就可轉換。裝上耳機配件後，骨傳導喇叭會貼近耳骨，當接上手機後可播放音樂、接聽來電及回話。

OSSII Sound 未裝上耳機前淨重49克。 （鄧鴻至攝）

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戴上後耳機貼緊俗稱「小耳朵」位置耳骨，藍牙耳機透過震動傳聲。

另外，OSSII Sound的眼鏡盒，除了盛載各部件外，眼鏡硬盒亦可在放上眼鏡後，耳機貼緊盒邊令眼鏡硬盒變身喇叭放大發聲，是有趣的設計。

OSSII Sound眼鏡連耳機放上眼鏡盒，鏡盒即變身藍牙喇叭。

小試：通話失色

OSSII Sound骨傳導真無線耳機眼鏡在創科意念上表現出色，可當作一般眼鏡 / 太陽眼鏡使用外，戴上後極輕的感受即使裝上骨傳導耳機後不覺負累；但在聲音表現骨傳導播放聲音，雖然骨傳導以震動耳骨將聲音傳入耳道，不會對外間構成影響（漏聲），只是聲音表現平庸便成為代價，尤其在電話通話時，骨傳導聽聲尚算清楚，但收音方面表現太細聲是扣分部分；另外震動「小耳朵」耳骨時會有少許痕癢感，可能要一段時間適應。（售價 HK$1,988 ，OPTICAL 88）

眼鏡結合骨傳導技術耳機，於2017年以有美國Zungle太陽眼鏡，骨傳導無線耳機完全植入眼鏡臂，外表與普通太陽眼鏡無分別。 （售價HK＄1,080）

【耳機＋太陽眼鏡？】Zungle骨導傳聲評測　仲可以講電話！

早前推出的美國 Zungle 骨導傳聲太陽眼鏡亦內置耳骨傳導，可接聽電話及廳歌。 （林勇 攝）

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