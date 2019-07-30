Apple 前線員工發聲明支持香港人「藍精靈」穿起制服就有種責任

Apple 蘋果店前線員工以「藍精靈」自稱聯署發聲明，更附上照片拍攝證件、制服，表態支持香港市民爭取公義，並譴責警方過度使用暴力及選擇性執法，「藍精靈」此舉換來網民讚好。Apple 員工們更表示自己雖然並非紀律部隊，不過亦明白到穿上制服就是代表公司，要擔起服務客人的承諾。

Apple 前線員工在連登討論區發表聯署， 表態支持香港市民爭取公義。聯署的 Apple 前線同事除附上照片拍攝證件、制服來表明身份，更以藍精靈自稱（Genius Bar 的 Genius 可譯作精靈，而 Apple 前線員工制服主要以藍色為主），首個貼文出街後陸續有更多 Apple 同事上載照片參與，並引來網民們的大力支持。

Apple 前線員工貼圖聯署（按圖放大）

多名 Apple 前線員工貼出附有證件或制服的照片，表態支持香港人示威爭取公義。（連登討論區）

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Apple 前線員工是繼多個紀律部隊、政府部門、醫療團隊、港鐵員工、專業人士團體後，又一個團隊作出聲明表態支持香港市民及譴責香港政府、警方。雖然今次聯署只屬於前線員工自發組織，未能代表 Apple 公司方面的立場，不過自發出以來已經愈來愈多前線員工上載照片支持參與，而且聯署當中亦附上 Apple 的信條，說明 Apple 的核心價值跟香港市民相符：

We are here to enrich lives. To help dreamers become doers, to help passion expand human potential, to do the best work of our lives. Apple 前線員工聯署引用 Apple 的企業信條

聯署以 Apple 的核心價值引申，指出 Apple 前線們希望能協助夢想家變成實踐者，希望將一個更美好的香港留給下一代。聯署亦提醒香港的警隊，Apple 的前線零售員工雖然並非紀律部隊，卻會知道穿上制服就是代表公司，要擔起服務客人的承諾；在面對不同客人的諮詢時，無論情況順逆都會用最專業的態度去面對，幫助客人解決問題。寄語警隊記得要不偏不倚，服務市民的承諾。



以下為 Apple 前線員工的公開聯署：

致香港市民、Apple Fans 及Apple仝人



我們是一群Apple Store 的員工，在香港為不同的Apple用戶服務了八年。我們熱愛工作，更熱愛我們的家 - 香港。



自六月以來，香港處於一個水深火熱當中，讓我們沒有選擇中立的餘地。連串反送中示威活動，一百萬人上街，二百萬零四人再次上街，政府仍然無動於衷，沒有真正回應香港人的訴求。



每次示威活動中警察對示威者使用的過度武力、選擇性執法。以至近日白衣暴徒無差別襲擊元朗市民，警方更沒有及時制止和有效執法。而再其後的遊行集會行動中更因過份使用暴力而令無辜市民，甚至是小孩和老人受傷，情況令人發指。



作為零售業前線員工，雖然我們不是紀律部隊，但穿上制服的我們就是代表公司，擔起服務客人的承諾。在面對不同客人的諮詢時，無論情況順逆我們總會用最專業的態度去面對，幫助客人解決問題。希望同為制服團隊的香港警察，能夠尊重制服的意義，秉承服務市民的承諾，而不是與民為敵。



我們只是香港 Apple一個小小的職員，我們不能在做些什麼。但當社會各界，包括港鐵車長、公務員也紛紛作出聯署的時候。我們還能默默無聲嗎？



香港人，我們都有一個夢想，希望追求一個自由、公義的社會。



We are here to enrich lives.

To help dreamers become doers,

to help passion expand human potential,

to do the best work of our lives.



這是Apple 告訴我們的社會價值，我們希望能協助夢想家變成實踐者。所以以此拋磚引玉，希望更多同事和零售業的同仁能表態。令政府真正回應市民的訴求，不能讓施政一錯再錯。



1. 徹底撤回逃犯條例

2. 撤回暴動定性

3. 必不追究反送中抗爭者

4. 成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗暴力事件

5. 全面落實雙真普選



光復香港，時代革命！



一群服務香港的藍精靈上