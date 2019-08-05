RHA T20 Wireless掛頸式藍牙無線耳機　雙線圈單元 長氣又好聲

RHA T20 Wireless掛頸式藍牙無線耳機，選用DualCoil 雙線圈驅動單元，音色比真無線耳機出色得多，且有足足12小時連播的長氣電量。

RHA T20 Wireless是一對掛頸式藍牙無線耳機，它配有一條輕身柔軟且對應NFC連線的U型掛頸電盒+MMCX機線，配上一對金屬外殼DualCoil 雙線圈驅動單元耳機，支援aptX，還有連播12小時。你可能覺得現在是真無線藍牙耳機的世界，無疑它們真的方便，但亦有體積、電量、推力等物理限制，推不動非常高質的耳機發聲單元，而它正好就是針對這空間，向靚聲出發。

RHA T20 Wireless的金屬耳機外殼內，是1組DualCoil 雙線圈驅動單元耳機。

RHA T20 Wireless掛頸式藍牙無線耳機 售港元$1999

掛頸式將電充盒和藍牙接駁盒移至U型頸圈的兩端，重量平衡配戴感更好。而且電量和推力都比真無線好。再想想，耳機內不用留空間給接收部件和電池，耳機單元自然可以更大更好聲。 DualCoil 雙線圈驅動單元 利申先，RHA T20 Wireless的DualCoil雙線圈單元，並不是說內有2個動圈單元，而是在動圈單元上加設兩組獨立供電音圈及特制震膜，細節不多講，總之低、中、高頻都表現平衡且不會混成一團。再加上可以在耳機導管口更換不同物料及密度的金屬「調聲濾片」，簡單地調節聲低（有心慢慢校聲的朋友，不妨再試配各廠品耳膠耳棉，試聲都有排玩。），比起想簡簡單單買對真無線的用家，它相當適合想用無線，但又對音色有要求的進階用家！