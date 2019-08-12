【有片睇】Galaxy Note 10 系列 AR 塗鴉、3D 掃描實機試

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Samsung 新發表的 Galaxy Note 10，採用最新一代的 7nm 處理器，強大的運算能力當然也帶來了不少新玩法。

除了之前介紹過的 S Pen 遙控功能之外，今次就來試試兩個較為玩味的 3D 相關應用，包括可以在立體空間進行虛擬塗鴉的 AR Doodle，以及以手機進行立體物掃描的 3D Scanner。

AR Doodle － 立體空間／人面塗鴉

Samsung Galaxy Note10手機用的 Augmented Reality（AR）技術近一、兩年發展得相當不錯，而 Samsung 在 Galaxy Note 10 系列上發表的 AR Doodle 更是將 AR 與用戶自己製作的內容混合，是 AR 一次比較玩味的應用。

AR Doodle 主要分為兩部份，一為「Face」人面識別的 AR，只要識別到前／後鏡頭畫面中有人面，就可以在特定的框內以 S Pen 塗鴉，而畫出來的圖案又會跟著人面移動：
 

AR Doodle 的人面識別功能可以用於前／後鏡頭，而在後主鏡頭模式之下，還會多出「Everywhere」的立體空間模式，基本上就是將整部 Galaxy Note 10 化成畫筆、在立體空間作畫：

只要花點心思，可以做出效果相當不錯的影片／相片（Samsung 官方宣傳圖）

3D Scanner － 活用 ToF 鏡頭的立體掃描功能

上面的 AR Doodle 功能，不論是 Galaxy Note 10 抑或 Note 10+ 都可以用到，但以下介紹的 3D Scanner 功能，由於需要用到 ToF 鏡頭，就只得 Note 10+ 可以用到。

Galaxy Note 10+ （圖右）的主鏡頭旁加入了一枚 ToF 鏡頭，據官方稱此鏡頭的解像度比其他廠更強，達到 VGA（即 640x480、即約 30 萬像素）級數，可以做到更精細的掃描影像。

同樣的功能在其他手機上已經出現過，不過就現場所見，Galaxy Note 10+ 上的操作似乎更為流暢，掃描後的人偶更可以與真人進行動作互動：

Samsung 方面指，3D Scanner 在 Galaxy Note 系列上市時應暫時未能一併推出，將於稍後作為更新 App 的形式出現在 Samsung 自家的 Galaxy Store 之上。

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