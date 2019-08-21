Apple Card 正式推出　多項優惠現金回饋超方便　香港好快有？

2019 Apple 的話題產品，必數 Apple Card，上次和大家介紹了 Apple Card 鈦金屬可以防彈後，更多人表示馬上想要一張。本月 20 日 Apple 就在美國正式推出 Apple Card，看來香港推出日期也緊接其後，香港用家應該不用等太久。

Apple Card 全美登埸

Apple 和高盛合作推出的 Apple Card（信用卡），已經提供給美國的消費者申請，只要把 iPhone（iPhone 6 以後型號）升級至 iOS 12.4 以上的版本，就能在 Wallet 中進行申請。Apple Card 分有實體卡和虛擬卡，如果在手機申請，可以只用 Wallet 內的虛擬卡進行消費，不過筆者最期待的還是實體卡，因為外型和功能實在太好。當用戶申請成功後，Apple 會在幾天後用郵寄方式把實體卡交給用戶，卡上只有用戶的姓名，沒有卡號，透過 iPhone 的 NFC 感應即可開通。

左是實體卡，右是 Wallet 內的虛擬卡（官方圖片）

iPhone 1 分鐘極速申請

根據美國現時的情況，申辦Apple Card 時，用戶必須提供住址、出生日期、收入證明、美國政府核發的社會安全號碼 (SSD)，以及通過高盛的客戶信用審查，以上條件符合後，只要 1 分鐘就能完成申請過程，Wallet 上就會出現屬於你的 Apple Card。

現金回贈和使用上的方便，Apple Card 應該是全球都追棒的信用卡之一

Apple Card 現金回贈

在 Apple 3 月的發布會中，當公開 Apple Card 的資訊時，Tim Cook 承諾在 Apple Store 消息會有 3% 的回贈，而這個優惠看來也適用於不同的商戶。目已經和 Uber 達成協議，使用 Apple Card 叫 Uber 或 UberEats 點餐，亦可享有 3% 的現金回贈。再者，只要在 Apple Pay 使用 Apple Card 支付，都可以得到 2% 回贈，而透過實體卡消費，每日都有 1% 回贈。Apple Card 的出現會或進一步淘汰現金交易呢？

外國 Youtuber 嘗試用手槍射向 Apple Card，實驗結果可點擊下圖觀看：

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香港會有嗎？

美國已經推出 Apple Card 的情況下，香港用戶也不用太羨慕，因為 Apple Card 來到香港的日子應該不遠。早前就有消息指，Apple 已經在香港取得了「Apple Card」和「Appl Cash」兩項商標，可能 Apple Card 會突發地在香港上架，大家繼續期待吧。

資料來源：The Verge（按此進入）