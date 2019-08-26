日本讀書感想大賽禁「電子書」惹熱議！是思想守舊還是其他原因？

近十年電子書發展可算是一日千里，不少喜歡讀書的書迷都早已經轉用iPad、手機或專用電子書（如Amazon Kindle）睇書。不過一個歷史悠久日本讀書感想大賽，至今都仍然禁用電子書，是太頑固守久，還是其他原因呢？

由日本每日新聞社主辦、内閣府・文部科學省作後緩，國家級的第65屆的「青少年讀書感想文全國大賽」近期開始募集參賽者的作品，主要分小學生（不同年級）、中學生及高中生組別，而且可以選擇「指定課本」或「自由讀書」（小說或非小說都可以）。不過，原來多年以來官方規則限參加者只可以用「紙本」實體書藉，而讀「電子書」的作品不能參加。究竟是因為大會太守舊頑固，還是其他原因？

「指定圖書」或「自由選擇」讀後感兩大比賽範疇（官方網頁）

就在大賽的Q&A頁面上，清晰指明只限閱讀「紙本實體書藉」的感想作品參加，但原因並沒有在官網內解釋。不少網民大罵會方食古不化、這限制並沒有根據等，而且更有網民指大會其實是想「逼」參加者去協辦的出版社買書。

原來早在2年前，2017年時都已經有人提出過這問題，官方的答案指因為參加者的作品都會要求寫下閱讀書藉的「再版、修訂、第幾刷」的資料，主辦單位為求正確評審，而會購入相應版本的書藉作參考。而太容易修訂的電子書就不適合作審查。

究竟這個答案大家滿不滿意呢？聽落好像很公平，可是現在不少大型電子書平台的書藉，同樣會刊出「第幾刷」等資料...還覺得合不合理就交由大家判斷了。

官方及網民回應（按下圖放大）

由Ririri跳的主題曲舞蹈，非常洗腦...感、感、感、感、感想文...（Ririri youtube Channel）

不過無論如何，官方的應募找來日本網上著名跳舞少女Youtuber「Ririri（りりり），來跳「青少年讀書感想文全國大賽」的主題舞步...很洗腦呀！