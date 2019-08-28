2020 東京奧運 5 千個獎牌　全部以回收舊手機貴金屬製作

2020 年東京奧林匹克運動會將會在來年 7 月 24 至 8 月 9 日舉行，官方日前就率先公布今屆奧運及殘奧的獎牌設計，原來總共約 5 千枚獎牌，全部是從舊手機回收貴金屬製成，果然別具意義。

在香港，大家可能習慣將舊手機 trade-in 購買新手機，不過 2020 東京奧運會當局就令舊手機變得更有意義，由 2017 年 4 月起至 2019 年的 3 月，透過包括 NTT docomo 在內的流動網絡商，向公眾回收舊手機製作奧運及殘障奧運當中頒發的獎牌。而公民意識強烈的日本群眾，就在 2 年間回收了 6 百 21 萬部舊手機。

2020 東京奧運的 5 千枚獎牌，全數以回收手機的貴金屬製作。（2020 東京奧運）

其實手機零件當中，不乏以昂貴金屬製作的部分，包括製作獎牌所需的金、銀、銅及鋅等稀有金屬。2020 東京奧運會當局從 78,985 噸回收的電子零件中，成功抽取 32Kg 的金、3,500Kg 的銀、2,200Kg 的銅及鋅。在回收手機之後，工作人員首先要將手機拆解，再將底板中含有貴金屬的部分抽出，再以高熱熔解，提煉當中的各種稀有金屬。

2020 東京奧運獎牌（按圖放大）

每個 2020 東京奧運的獎牌直徑為 85mm，最厚部分為 12.1mm、最薄為 7.7mm。金牌的重量為 556g，以純銀製作再鍍上 6g 的黃金；銀牌重量為 550g，以純銀製作；而銅牌重量為 450g，以 95% 的銅及 5% 的鋅製作。

東京奧運 2020 當局回收手機提煉貴金屬過程（按圖放大）

作為參考，每 g 的黃金現時市價約為 US$49.2（約港幣 $386），成功回收 32Kg 黃金意味著 2020 東京奧運當局可以從中節省約 $1,235,000 港幣的製作成本。