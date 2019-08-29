中國女子接力隊被質疑男兒身　微軟AI判斷性別結果勁好笑

近日湖南女子田徑隊成為網絡焦點，原因是網民認為其外貌、聲線酷似男性，引起猜測。男女疑雲一時難解，不如看看在電腦AI眼中，究竟這些成員是男是女。

事緣上月底舉行的中國全國大學生田徑錦標賽，獲得4X100米接力賽金牌的湖南女子接力隊，其中兩名跑手遭懷疑是男兒身。其實兩人早在5月代表中國到日本橫濱參加世界接力錦標賽時，已引起網民注意。

廖夢雪（右二）及童曾歡（右三）參加女子接力賽，遭懷疑是男兒身。（視覺中國）

既然這疑惑已持續一段時間，就讓小編找來絕對客觀的「評判」，從另一角度看看事件。這個「評判」就是微軟的人臉辨識網站「How-old.net」，只要上載照片，不論是獨照還是合照，它都可以於短短幾秒內測出照片中人物年紀及性別。

「How-old.net」可以測出照片中人物年紀及性別。只要按「use your own photo」，便可上載自己照片。（How-old.net截圖）

小編用該女子田徑隊照片測試，根據「How-old.net」，最受關注的廖夢雪和童曾歡，系統辨別出是男性。另外兩名隊員，只有楊會珍獲系統辨別作女性，伏娜則被辨別作男性（在網絡討論中，伏娜反而是爭議最少的成員）。

無論如何，「How-old.net」數據只供參考。早前有內地傳媒稱，廖夢雪和童曾歡的檢查結果「沒有問題，只是外表長得有點像男孩」。