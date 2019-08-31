【楊柳颱風】冷知識「風球」原來有實體？　天文台料連續多天雷雨

香港每年七、八月是打風旺季，近日便接連有「白鹿」和「楊柳」襲港，並需要掛風球。而「掛風球」聽得多，究竟「風球」的「真身」是何模樣呢？不妨看看天文台的短片拆解。

現時「掛風球」，不同熱帶氣旋警告信號會透過電視、網頁等展示，但原來在以前電視及網絡未普及時，這些信號是真實「存在」，且非常巨型，如三號風球就就是巨型的倒轉「T」字；由於模型以鐵製作，故份量十足，重25公斤。

香港每年七、八月是打風旺季。圖為「楊柳」路徑圖。（天文台圖片）

當時的「風球」份量十足。（天文台影片截圖）

不像現時科技發達按個掣甚至自動展示「風球」圖像，舊時需要用人手透過絞盤、絞鏈等工具，把模型放到半空，少一點力氣也做不到；後來改用帆布製作模型，輕身之餘亦較安全。

六十、七十年代全盛時期，全港有42個信號站「掛風球」，後來逐步減少，自位於長洲的最後一個信號站於2002年1月關閉後，「懸掛」與「除下」風球正式走入歷史，不過「掛風球」這用詞已深入民心，沿用至今。

全盛時期，全港有42個信號站「掛風球」。（天文台影片截圖）

另外提提大家，雖然「楊柳」已經遠離香港並減弱，但本港天氣仍然不穩，天文台預計由8月30日起連續9天都有驟雨，部分日子更有狂風雷暴，大家出門前記得留意最新天氣消息。

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