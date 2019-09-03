黑鯊手機2 Pro發布會直擊：強勁機能助食雞　抵玩價登陸香港

黑鯊手機 2 Pro 在上一代黑鯊手機 2 推出不到半年就推出「加強版」，代理繼續維持上一代抵玩戰略，以中階價位挑機其他旗艦級電玩手機，除了效能提升之外更加入一系列新功能，上場食雞更有把握。

黑鯊手機 2 Pro 將會在 9 月 4 日在香港正式開賣，8GB RAM + 128GB ROM 版本定價 $3,998，而 12GB + 256GB ROM 頂配版定價亦只是 $4,898，而且更加是市場上其中一台手機率先配備 Snapdragon 855+ 特別為手遊強化的最強處理器，但定價就比市場上效能最強的旗艦機動輒要 6 千以上，黑鯊手機 2 Pro 明顯抵玩得多。

黑鯊手機 2 Pro 國際版在吉隆坡正式發布，大會請來當地的 Coser 出席發布會。（區慶威攝）

黑鯊手機 2 Pro 對比黑鯊手機 2 其中一個最重要但又不太顯眼的升級，是 240Hz 觸控屏幕的觸控反應時間由上一代的 43.5ms，加快到 34.7ms，即是代表你在《PUBG》中跟對手相遇，即使你明明是反應較慢的一個，你依然有機會比對手更快開槍。另外，黑鯊手機 2 Pro 的觸控精準度更提升至 0.3mm，代表你可以用更少的動作，更準確去操作遊戲中的角色。

另外，上一代最大賣點，加入屏幕壓力感應操作的 MasterTouch，在黑鯊手機 2 Pro 中同樣可以讓用戶自行設定，對應遊戲當中不同的按鍵，例如在《PUBG》中大家可以一邊用右手姆指瞄準，毋須將手指移開，只需用力按向屏幕，就可以作出射擊，令手機好像內建「食雞神器」一樣，多了一對按鍵可以輕易使用。

黑鯊手機 2 Pro 配備 4000mAh 大電池，更支援 27W 快充，就算是勁高用量玩家都足夠應付得來。另外，黑鯊手機 2 Pro 內建的超線性摩打，可以通過 AI 技術識別遊戲中不同槍聲，作出不同的震動回饋。另外，代理更準備為黑鯊手機 2 Pro 引入完整的遊戲配件，包括左右兩邊的手掣，而且香港版本本身就已經包括左手柄支架及左手手掣（價值 $306），似乎比其他品廠的電玩手機抵玩得多。