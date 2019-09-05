Dyson Pure Hot Cool Cryptomic 全新風扇空氣清新機甲醛都清到？

數碼生活
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空氣污染是一個難以處理的問題，加上近日香港四周都有高濃度化學物混於空氣中，市民想呼吸潔淨空氣實在不易。今次呀脆就勇闖上海，參加 Dyson 全新風扇空清機發布會，看看新一代技術會帶來什麼驚喜！

Dyson 三合一空氣清新機早已產出共5代，新一代的空清機：Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic 風扇暖風空氣清新機，再次作出改良 ，與以往三合一空清機一樣，具備風扇 、暖風和淨化空氣功能，不過新一代卻內有乾坤。以往的 Dyson 空清機具備用以阻隔大粒塵的HEPA濾網、用作吸附煙霧及異味的活性碳濾網，而今次的 Dyson  Cryptomic 將兩者結合，再加入第三層濾層，可以將甲醛分解成水分與二氧化碳，室內的空氣會更為潔淨。

POLAR的淨化均勻度實驗室測試中，實驗艙角落設布的8個感測器和位於實驗艙中心的1個感測器會收集空氣質量數據。

別以為甲醛只在新裝修完的地方才會出現，有研究指出室內的壓制木傢俱、清潔產品、香熏蠟燭均會釋放甲醛，而且有些釋放周期長達3至5年時間，換言之，我們在不知不覺間竟然「被吸入」甲醛。

在上海發布的新一代二合一和三合一空氣清新機。

今次新空清機並未以傳統「潔淨空氣量」（CADR）的測試方法來衡量產品性能，反而採用了一種名為「POLAR」的淨化均勻度實驗室測試，在不安裝額外風扇的客廳大小空間，通過9個感測器收集有關數據，確保 Dyson  Cryptomic 可均勻淨化整個房間。

鑑於內地與香港的空氣質數測試準則不同，香港版本與現場所見的會有些微出入，而新版三合一空氣清新機將會於今個月下旬正式在港發布。

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