華為 Kirin 990 5G 現身 IFA 2019！Freebuds 3 挑機 AirPods

華為在德國 IFA 發布了 Kirin 990 5G 這款即將預載在 Mate 30 Pro的流動處理器，以及 Freebuds 3 這一款不論是造型及功能均令人有一種「Android 版 AirPods」感覺的全無線藍牙耳機。廠方亦宣布為 P30 Pro 加推預載 Android 10 的全新配色版本，豈不是跟 Mate 30 系列自己打自己？

華為 Mate 30 Pro 系列即將在 9 月 19 日正式發表，廠方就特別在德國舉行的 IFA 當中，率先公布手機預載的 Kirin 990 處理器。Kirin 990 5G 是華為全球首款將 5G 連線整合到處理器當中的產品，以 7nm + EUV 製程製作，令處理器體積更細小、功耗更低，除了支持全面通的 5G 外，更重點強化 AI 運算、ISP 影像處理能力等。

Kirin 990 5G 達成了多個業界第一。（Huawei）

Kirin 990 採用 2 大核、2 中核 + 4 小核 3 層效能架構設計，另外配備 16 核 Mali-G76 GPU，而且支援 Kirin Gaming+ 2.0，帶來更流暢的遊戲體驗。Kirin 990 5G 及 4G 版本的 Kirin 990 將會成為 Mate 30 系列的預載處理器，我們到時會為大家再作更深入的分析研究。

Freebuds 3 挑機 AirPods 2

華為 Freebuds 3 在設計上確實有很重 AirPods 2 的影子。（Huawei）

除了 Kirin 990 系列外，華為亦公布了 Kirin A1 智能穿戴裝置處理器，而且更公布了內建 A1 處理器的 Freebuds 3 全無線耳機。A1 處理器跟 Apple AirPods 2 內建的 H2 處理器功能類近，可以透過在耳機中進行處理，去進行降噪及大幅減低藍力傳送的延時問題。

Freebuds 3 的外型設計雖然跟 AirPods 2 非常近似，但華為在耳機上用了不少心思。耳機雖然跟 AirPods 2 同屬開放式設計，但透過 A1 處理器，依然可以做到主動防噪功能，用戶更可以透過手機 Apps，去調節適合自己的降噪程度。另外，華為更在 Freebuds 3 中加入類似骨傳導技術的 Bone Sensor，以接近耳管的部分去感受用戶說話時的震動，去除通話時候的環境噪音；另外，麥克風部分亦加入專利設計的防風 Mic Duct，阻隔氣流進入麥克風管道，就算一邊駕駛單車一邊使用 Freebuds 3 通話，對方亦感覺不到風聲。

Huawei P30 Pro 鴛鴦新配色

華為將會為 P30 Pro 加推墨玉藍及嫣紫色兩款新配色。（Huawei）

另外，廠方亦會為 P30 Pro 加推預載 Android 10 的墨玉藍及嫣紫色兩款新配色，設計上更使用上半機背亮面，下半機背磨砂的設計，老實說記者是覺得跟近幾年 HTC 的設計有些許類似的，而且更會加入全卝的人像超級夜景及 AI 視訊短片功能。將會於 9 月下旬推出的 P30 Pro 新色系列預載 Android 10 系統，到底會不會對很大機會無法預載 Google Apps 的 Mate 30 系列做成壓力？實在很難預計市場的反應。