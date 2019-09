iPhone 11 系列 2019 Apple 發布會　一文睇蘋果新產品消息總結

iPhone 11、Pro 及 Pro Max 將會在 Apple 的 By innovation only 發布會中正式登場。而傳聞中除了 2019 年新 iPhone 外,今次發布會更有機會出現 Apple Watch Series 5、16 吋 MacBook Pro 及名為 Apple Tag 的「One More Thing」!到底今次 9 月 10 日的 By innovation only 發布會,會不會有什麼新驚喜呢?