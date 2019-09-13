《願榮光歸香港》Apple Music 上架　竟驚聞為 「盜版」！？

近日在網上熱傳、繼而在各大商場被熱唱的原創歌曲《願榮光歸香港》，因為其政治意味濃郁，早前還不少人思疑它會因過不了審查而未能登上各大串流平台。 但就在今日（9 月 13 日）稍早前，《願榮光歸香港》就驚現於 Apple 的音樂串流平台 Apple Music，消息一出，即時成為網絡熱話，但想不到劇情鋒迴路轉 － 現在 Apple Music 的版本居然是盜版的！？

Apple Music 上面目前上載了的版本，據說與早前於網上上載的「《願榮光歸香港》原版 《Glory to Hong Kong》First version」內的音頻一樣，而上載者則為 Thomas DGX YHL，的確讓人以為這就是當初創作歌曲的「DGX 團隊」。

然而，在歌曲出現在 Apple Music 的數小時後，DGX 團隊就在連登發帖表示在 Apple Music 上出現的版本並非由他們發布，屬於侵權行為，呼籲各位不要誤信並購買。

Apple Music 上面目前上載了的版本，上載者署名為 Thomas DGX YHL

在同一時間，DGX 團隊他們表示已經將《願榮光歸香港》送交各大平台審核，將會在 1～2 日內正式推出，並在原帖中放上他們官方的《願榮光歸香港》原版本及交響樂版的下載連結，強調樂曲為免費分享，若然有意資助團隊才另外作購買。