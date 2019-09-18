華為 Mate 30 無 Google Apps 預載　官方話有辦法！

華為 Mate 30 幾近肯定無法預載一系列 Google Apps，而 Huawei CEO 余承東在 IFA 2019 上亦回應，指 AOSP 版 Android 要安裝 Google Apps 並非一件困難事；事實又是否如此？

華為 Mate 30 系列將於 9 月 19 日德國慕尼黑舉行的「Rethink Possibilities」發布會中正式公布，由於美國將華為列入出口管制的實體名單，Huawei Mate 30 系列如無意外將不可能預載一系列官方 Google Apps 及服務。華為 CEO 余承東早前在 IFA 2019 回應相關問題的時候，就指出使用 AOSP（Android Open Source Project）系統版本運作的手機，用戶要自行安裝 Google Apps 其實亦非難事；不過這種說法大概只可算是一半正確。

華為 Mate 30 系列將會在「Rethink Possibilities」發布會中正式公布。（Huawei）

Mate 30 將會缺少預載的 Google Play、Google Maps、Gmail 及其他 Google 官方的 Apps 及服務，不過當中最核心影響最深遠的，莫過於手機無法使用 Google Service Framework，用簡單一點的說法，就是手機無法通過 Google 的認證。

用例子跟大家解釋，大部分在中國市場出售的「國行版」Android 手機，都未有通過 Google Service Framework 的認證，所以同樣未有預載 Gmail 等 Google Apps。不過在中國市場裡面，大部分熱門的 Apps 跟香港或國際市場並不一樣，沒有通過 Google 認證其實對一般用戶影響不大。不過回到國際市場的使用環境，用戶就算成功在 AOSP 版安裝 Google 官方 Apps，亦有機會出現無法成功登入 YouTube，或者無法在部份電召車輛的 Apps 連結到 Google Maps 去召車。另外，亦有外國網民反映，部分好像 Netflix 的影音軟件，若果需要使用 Google ID 登入的話，Apps 亦可能會顯示「裝置未通過 Google 認證」的情況。

Huawei Mate 30 機身設計已經流出，不過最重要的 Google 官方 Apps 問題，則仍然是令市場充滿疑團的一環。（@OnLeaks X Pricebaba）

雖然 Huawei 余承東有提及，將會跟第三方盡力協調，為用戶將 Google Apps 帶到 Mate 30 系列當中，意味著用戶很大機會透過第三方的 App Store，可以為 Mate 30 安裝官方 Google Apps。但到底華為是否有方法解決認證問題，暫時仍然是未知之數。

然後，就算華為真的找到方法，「繞過」Google 的認證，Google 到底會否為華為「隻眼開隻眼閉」？畢竟，美國政府是白紙黑字禁止美國商業機構繼續跟華為進行任何形式的進出口貿易，就算華為成功「繞過」，Google 要封任何後門，也只是依法辦事。當然，一切的謎團，將會在 9 月 19 日的「Rethink Possibilities」發布會中揭曉，或者要 Rethink 的 Possibilities 當中，也包括了 Google 認證的 Possibilities 呢！