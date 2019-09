Google紐約時代廣場巨型廣告「自爆」珊瑚色Pixel 4杜絕事前流出

「If you can't beat them, join them」 這句名言大家都聽過。Google有見關於新手機Pixel 4的機密資料頻頻流出,在美國時間星期一(9月16日)邀請傳媒參加10月15日的紐約發布會後,隨即時代廣場Marriott Marquis大廈賣巨幅Pixel 4廣告,來個先聲奪人。