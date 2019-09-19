Google紐約時代廣場巨型廣告「自爆」珊瑚色Pixel 4杜絕事前流出

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「If you can't beat them, join them」 這句名言大家都聽過。Google有見關於新手機Pixel 4的機密資料頻頻流出，在美國時間星期一（9月16日）邀請傳媒參加10月15日的紐約發布會後，隨即時代廣場Marriott Marquis大廈賣巨幅Pixel 4廣告，來個先聲奪人。

Google Pixel 4巨幅廣告於美國時間星期一（9月16日）突然出現於時代廣場，上有字句「Hey Google, set a reminder for October 15」，提醒看見廣告的觀眾記得當日的Google發布會。廣告相片是由Reddit用戶LousyTX拍攝。更有趣的是首度正式展示Pixel 4充滿活力的新顏色—看來像珊瑚的橙色。

Google Pixel 4巨幅廣告於美國時間星期一（9月16日）突然出現於時代廣場，首度正式展示Pixel 4充滿活力的新顏色—看來像珊瑚的橙色。（LousyTX@Reddit）

Google這樣做，可以預期必然會被各傳媒行家批評「偷跑」。但Google的如今「事先張揚」實屬「非戰之罪」，Google官方宣傳片至今只披露了黑色Pixel 4；Pixel 4及Pixel 4 XL的其他造型和顏色（ 熊貓白色和大膽的珊瑚橙色）卻早已在上星期起被無數科技Youtuber洩密。或者與其俾人爆，Google決定自爆好過。

Google Pixel 4巨幅廣告於美國時間星期一（9月16日）突然出現於時代廣場，上有字句「Hey Google, set a reminder for October 15」，提醒看見廣告的觀眾記得當日的Google發布會。（NVRLand@Reddit）

有見Pixel 4在過去幾個月被瘋狂洩密，Google採用了「擠牙膏」手法跟偷跑者鬥爆料，在發布前已主動分享有關新手機資料的花絮。Pixel 4首次洩密時，Google分享手機的官方渲染（render）圖。隨後更詳細介紹了新手機的Soli功能，能讓用家以免提手勢來控制手機的一部份操作。可以說，是次Time Square的超巨型廣告都是Google遏止、杜絕流出的策略之一。

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