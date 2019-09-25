iOS 13 junk call攔截未知來電功能太嚴格？短訊也封鎖構成不便

Apple的iOS 13的Dark Mode 黑夜模式和「Arcade」遊戲打機平台都是話題性功能，但其實反垃圾來電 junk call的功能對於好多朋友來講更加實用。畢竟香港人天天接收大量銀行cold call問你借唔借錢周轉還卡數，或不同的廣告推銷電話，老實講都算嚴重滋擾。壓力大的朋友面對數以十計的垃圾借貸來電每日不停轟炸，我想輕則皮質醇偏高，重則會激到爆血管吧？

隨住 iPhone 11 系列面世iOS 13和其更新版iOS 13.1都已先後推出，世人著眼點都在Dark Mode等介面視覺相關的新意，「將未知來電設定為靜音」也值得關注。啟用後，所有未在聯絡人名單上登記、未曾通話的電話號碼打過來，系統會將這些未知來電靜音並轉駁至留言信箱並顯示於「通話紀錄列表」。而來自你的聯絡人、最近致電的對象和「Siri建議」的來電，則繼續響鈴。

（Gizmodo提供iPhone擷圖）

啟用iOS 13攔截未知來電的功能做法好簡單。進入「設定」主目錄，再點選「電話」，找到「將未知來電設定為靜音」（英文：Silence Unknown Callers）再將之打開便可（點擊放大圖片細睇）：

對於日日不斷受到來自未知來電、cold call騷擾的朋友，這是個了不起的功能。由於功能的靜音是連震機也消除了，面對一些認得卻不想接聽的來電，事後更可「大條道理」跟致電者推說自己miss了電話。

攔截未知來電就好像「把污水和嬰兒一齊倒掉」。因為過濾器會靜音所有未知來電，用家可能會錯過工作上或醫院的重要電話，特別是這些號碼未保存於iPhone中。功能似乎也太嚴厲，而且有bug。外國網媒《Gizmodo》發現，iOS 13攔截未知來電時，竟也連未知號碼傳來的文字短訊也攔截了。速遞員以自己的手機號碼致電收件人（即該網記者）確認送件事宜，全被靜音並落入留言信箱。速遞員轉以文字短訊跟收件人記者聯絡，竟也被攔截：iPhone沒有任何收到message的通知知會該記者。

因為未知來電靜音功能的嚴謹過濾，Gizomdo記者錯過了多個速遞派件員來電。（Gizmodo提供iPhone擷圖）

其實香港速遞公司職員（如順豐等公司）為工作方便通常都會用自己私人手機聯絡收件人。如果收件人從未跟對方通話，派件速遞員的來電就有可能被iPhone截下。為了防止此情況發生，收件人只能停用未知來電靜音功能，或盯緊手機密切留意來電。

《Gizmodo》記者嘗試傳送短訊給高級編輯，對方的手提電腦收到通知，但手機卻沒有。該位編輯以iPhone傳送短訊予記者（反之亦然）時，螢幕主畫面上也沒有通知。來來回回一輪短訊後，iOS才開始在螢幕主畫面顯示通知和短訊發送者名字。看來Apple還是要繼續完善。