Apple Music「願榮光歸香港」突下架被轟河蟹　 但Apple咁回應…

近月修訂《逃犯條例》風暴中，流行一首名為「願榮光歸香港」的社運歌曲，不過上架到Apple Music卻波折重重，繼早前發生疑似盜版事件後，昨日（9月25日）有連登仔發現，原作者上載的「願榮光歸香港」，突然於Apple Music香港區消失，質疑是否「河蟹」，更有網民稱已退訂表示不滿。Apple則否認審查歌曲。

原作者上載的「願榮光歸香港」，突然於Apple Music香港區消失。（手機截圖）

Apple Music是串流音樂平台，只要付出特定月費，即可任聽內裏歌曲，而「願榮光歸香港」上架後，深受歡迎。

直至昨日，有網民於連登發帖表示，「願榮光歸香港被Apple Music下架」，更揚言「9月30 23:59前見唔到（願榮光歸香港）出返嚟嘅話，十月一號全港apple store將會變成廢墟」。

事件引起網民熱論，質疑Apple自我審查「向中共跪低」。有網民稱已退訂Apple Music，更有網民說不排除發起到Apple Store靜坐行動；也有網民表示要「炸爆tim cook（蘋果公司行政總裁庫克）mail box」。

不過今次事件奇就奇在，如果是Apple強行把「願榮光歸香港」下架，理論上連先前下載到手機的歌曲亦會消失（情況如上次「願榮光歸香港」爆出盜版風波時，已下載的歌曲同時被刪除一樣），但今次手機上已下載的「願榮光歸香港」，仍然存在且可以收聽。

亦有網民猜測是否再次涉及版權問題。可是若涉及版權，理應所有地區都下架，惟今次只有香港地區「出事」，正如網民所言，「冇理由外國acc就買到？即係佢畀外國acc買假嘢淨係香港執正版權？好似唔太講得通」。另有網民估計，「似係中國地區block咗，而中國地區又包咗香港」。

疑團滿佈下，HK01向Apple查詢時，向我們說他們沒有審查歌曲，亦稱「願榮光歸香港」並非Apple主動下架，而是上載者（2019光復香港唱片公司）自己下架。

羅生門下，未知事件最終如何解決。其實Apple Music月中才發生「願榮光歸香港」盜版風波，看來「願榮光歸香港」上架之路，並不平坦。

相關報道：《願榮光歸香港》Apple Music 上架 竟驚聞為 「盜版」！？