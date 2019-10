【LG Tone Plus Free運動無線耳機】LG韓國宣布推出真無線運動耳機 Tone Plus Free(Tone + Free),IPx4運動防水外更在充電盒中加入特別功能,有助殺菌,適合對衛生有要求的用家;預計最快10月尾正式推出。

韓國 LG Electronics 的真無線藍牙運動耳機 Tone Plus Free(Tone + Free / HBS-PFL7)日前於韓國官方網站上發表,耳機本身繼承上代Tone Free無線運動耳機(2019年推出)相若,提供長達6個小時的電池壽命,在快速充電下充電5分鐘便能提供約1小時續航能力,提供語音通話及主動降噪收音咪,亦支援Google Asistance聲控耳機功能。而作為運動耳機,Tone Plus Free亦與Tone Free一樣提供IPX4防塵防水認證,外殼可防止汗水入侵耳機;但汗水積聚容易滋生細菌,LG Tone Plus Free的一項新功能可幫助殺菌。

LG Tone Plus Free 真無線耳機充電盒有殺菌功能? 【LG官方網站】

UV nano 紫外線殺菌

藍牙運動耳機經過使用,大多數人未必會頻繁清潔耳機,容易積聚耳垢滋生細菌,LG Tone Plus Free在隨機附送的充電盒中內置了「UV nano」紫外線燈,LG表示只要將藍牙耳機放於充電盒中,除了充電外亦同時為藍牙耳機進行消毒。另外亦與Meridian Audio合作,在訊號處理及EQ均衡器技術上提供低中高音平衡。LG Tone Plus Free 現時公布韓國推出,黑色版本將於10月28日、白色版本稍延至11月推出,定價為259,999韓圜(約HK$1,694)。