Apple 收購新技術、iPhone 2020將配備超強遊戲／Animoji 功能？

Apple 會為新一代 iPhone 配置甚麼功能，一直是市場討論焦點，而要知道有關新功能的內容，除了等 Apple 內部的流出之外，不少 Apple 的專利或技術交易都會成為猜測的根據。 最近一間名為 IKINEMA 的公司就被正式收歸 Apple 旗下，自然引人將之與新 iPhone 連起來想像。

現今 iPhone 有不少技術皆是來自 Apple 收購回來的其他企業成果，例如：

2010 年時購入了的 Siri 語音助理技術後來加入了 iPhone 4s；

2012 年購入的生物辨識公司 AuthenTec 後來就催生了 iPhone 5s 之上的 TouchID；

2015 年收購的 Faceshift 最終成為了眾所周知的 Animoji。

而近日他們購入的公司名為 IKINEMA，專門提供開發遊戲及 VR 用的 3D 動畫製作技術。目前 IKINEMA 的介紹網頁已經被撤下，然而在 YouTube 之上我們仍能找到他們舊有的作品進行參考：

從影片所見，IKINEMA 在人物肢體捕捉、並將之轉化成動畫的技術十分成熟，可以邊拍攝邊得到無縫接合的 3D 人物效果。有關的技術如若用在 iPhone 上的用途，讓人聯想到 Apple 或打算將原本玩味十足的 Animoji 及 Memoji 功能再加強。

同時，類似的動作捕捉系統，或有助 Apple 開發出 Apple Arcade 專用的體感遊戲大作、或是為 Apple TV+ 的節目製作提供更多的可能性。從 Apple 的習慣來看，他們會將新購入的企業研究成果火速投入到下一代的 iPhone 產品應用，究竟屆時會有甚麼驚喜功能？就讓我們期待一下。

資料來源：PhoneArena