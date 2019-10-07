Apple 收購新技術、iPhone 2020將配備超強遊戲／Animoji 功能？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Apple 會為新一代 iPhone 配置甚麼功能，一直是市場討論焦點，而要知道有關新功能的內容，除了等 Apple 內部的流出之外，不少 Apple 的專利或技術交易都會成為猜測的根據。

最近一間名為 IKINEMA 的公司就被正式收歸 Apple 旗下，自然引人將之與新 iPhone 連起來想像。

現今 iPhone 有不少技術皆是來自 Apple 收購回來的其他企業成果，例如：

2010 年時購入了的 Siri 語音助理技術後來加入了 iPhone 4s；
2012 年購入的生物辨識公司 AuthenTec 後來就催生了 iPhone 5s 之上的 TouchID；
2015 年收購的 Faceshift 最終成為了眾所周知的 Animoji。

而近日他們購入的公司名為 IKINEMA，專門提供開發遊戲及 VR 用的 3D 動畫製作技術。目前 IKINEMA 的介紹網頁已經被撤下，然而在 YouTube 之上我們仍能找到他們舊有的作品進行參考：

從影片所見，IKINEMA 在人物肢體捕捉、並將之轉化成動畫的技術十分成熟，可以邊拍攝邊得到無縫接合的 3D 人物效果。有關的技術如若用在 iPhone 上的用途，讓人聯想到 Apple 或打算將原本玩味十足的 Animoji 及 Memoji 功能再加強。

同時，類似的動作捕捉系統，或有助 Apple 開發出 Apple Arcade 專用的體感遊戲大作、或是為 Apple TV+ 的節目製作提供更多的可能性。從 Apple 的習慣來看，他們會將新購入的企業研究成果火速投入到下一代的 iPhone 產品應用，究竟屆時會有甚麼驚喜功能？就讓我們期待一下。

資料來源：PhoneArena

Samsung 指 Galaxy Fold 可折疊 20 萬次5年壽命　但結果大跌眼鏡
高登、連登被禁上？！手機一鍵「VPN」打破網絡限制
從《Wii Sports》到《RingFit》流汗吧！細數體感運動遊戲13年
《小丑Joker》無劇透影評！華堅馮力士神級演技探討反體制
iPhone 11 獨家優惠！教你最抵入手 iPhone 11　平過先達回收價！
PS VR新作《Marvel's Iron Man VR》發售日正式公開
《MHW ICEBORNE》✕《生化危機2重製版》登場！即睇玩家設計武器
GoPro Hero 8 Black、Max 香港登場 售價公開、強化功能預覽
【緊急法】上唔到連登？Smartone、HKBN 澄清：可如常連接
Google Pixel 4 竟支援雙曝光設定？超靚實拍照片大量流出
【CODE VEIN 攻略】後期最實用道具與鍊血分析推介
【硬過iPhone 11？】60米摔落不死運作如常　邊款iPhone咁勁？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。