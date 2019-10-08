撰文：蔡浩騰
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平日出行導航，很多時靠的都是 Google Maps 地圖，不過近日多個港鐵站因人為／意外因素而需要暫停服務，巴士又時不時因為封路要改道，不會實時更新、建議新路線的 Google Maps 變得相當不可靠。
想轉用其他導航 App，除了介面不太友善的《香港出行易》，其實在香港我們還有一個貼地之選，就是今日為大家介紹的《Citymapper》。
《Citymapper》地圖 App 推出了有一段時日，主打公共交通工具導航資訊，覆蓋地域並不如 Google Maps 般，但就以大城市為單為、針對各地的交通網絡進行優化，恰巧香港就是他們的服務地區之一。
由於是主打公共交通工具，公共交通工具本身是不具備私家車常用的實時行車路線導航，但全港的公共交通網絡資料可謂十分齊全，只要輸入想去的目的地，《Citymapper》就會帶你步行至就近的車站開始旅程。
由於《Citymapper》整合了所有交通路線，並實時更新資料，當某路線受阻／停罷之時，它都會在路線選擇時提示用戶，讓用戶起行前有更好的預算；因應個人喜好，用戶甚至可以在它的建議路線之外選擇只乘港鐵／只乘巴士的路線。
用戶可以在《Citymapper》的建議路線之外選擇只乘港鐵／只乘巴士的路線
《Citymapper》Google Play Store 連結
《Citymapper》Apple App Store 連結