平日出行導航，很多時靠的都是 Google Maps 地圖，不過近日多個港鐵站因人為／意外因素而需要暫停服務，巴士又時不時因為封路要改道，不會實時更新、建議新路線的 Google Maps 變得相當不可靠。

想轉用其他導航 App，除了介面不太友善的《香港出行易》，其實在香港我們還有一個貼地之選，就是今日為大家介紹的《Citymapper》。