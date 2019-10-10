HKmap.live即時地圖App極速被下架　蘋果：危害執法人員及港人

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

「HKmap.live即時地圖」在蘋果（apple）App Store上架僅僅兩天，便被下架，原因是該應用程式「危害到執法人員和香港居民（endanger law enforcement and residents）」。

Andoid版暫無問題，可繼續下載及使用，已下載的iPhone用戶則仍可使用；網頁版運作如常。

香港近日不斷發生大型公眾活動，而且不時出現一些意料之外情況，有人就製作了這款名為「HKmap.live即時地圖」，讓大家可以實時匯報各區交通及突發事件，方便香港人安排行程。

（「HKmap.live即時地圖」截圖）

不過「HKmap.live即時地圖」開發者今早（10月10日）在Twitter表示，其App被蘋果下架，蘋果則回覆稱，「我們了解到，你的應用程序（「HKmap.live即時地圖」）的使用方式已危害到執法人員和香港居民」。

以下為英文全文：

We created the App Store to be a safe and trusted place to discover apps. We have learned that your app has been used in ways that endanger law enforcement and residents in Hong Kong.

其實「HKmap.live即時地圖」之前申請在App Store上架時已波折重重，幾經周旋才於前日（10月8日）上架。

惟由於該App有顯示警察等行蹤，上架後引來中國內地批評。其中官媒《人民日報》昨日（10月9日）點名批評蘋果為「暴徒」護航，質問「居心何在」及「想清楚了嗎」；中國外交部亦說「任何有良知和正義感的人，都應該對示威者的暴力行為予以抵制和反對，而不是支持和縱容」。

《人民日報》點名批評蘋果。（截圖）

未知今次蘋果極速下架「HKmap.live即時地圖」，是否與前一天中國官方發聲有關。

HKmap.live即時地圖 App Store上架　交通突發事件位置消息
HKMap.Live app擬推iOS版受阻
【抵制暴雪】爐石戰記聯賽 美國學生舉標語聲援香港即腰斬直播
《男兒當入樽》井上雄彥讚撐港留言　中國網民繼NBA又有抵制目標
警用新科技再出事！　LINE報料群組一日即DOWN　WeChat都有限制？
暴雪歸邊！《爐石戰記》大師職業賽香港選手 Blitzchung 遭除名
涉侵犯新疆人權！美國商務部列中國人臉辨識監控公司入制裁名單
被中國禁播　《衰仔樂園》道歉聲明疑再諷內地：現在和好了吧？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。