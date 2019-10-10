HKmap.live即時地圖App極速被下架　蘋果：危害執法人員及港人

「HKmap.live即時地圖」在蘋果（apple）App Store上架僅僅兩天，便被下架，原因是該應用程式「危害到執法人員和香港居民（endanger law enforcement and residents）」。 Andoid版暫無問題，可繼續下載及使用，已下載的iPhone用戶則仍可使用；網頁版運作如常。

香港近日不斷發生大型公眾活動，而且不時出現一些意料之外情況，有人就製作了這款名為「HKmap.live即時地圖」，讓大家可以實時匯報各區交通及突發事件，方便香港人安排行程。

（「HKmap.live即時地圖」截圖）

不過「HKmap.live即時地圖」開發者今早（10月10日）在Twitter表示，其App被蘋果下架，蘋果則回覆稱，「我們了解到，你的應用程序（「HKmap.live即時地圖」）的使用方式已危害到執法人員和香港居民」。

以下為英文全文： We created the App Store to be a safe and trusted place to discover apps. We have learned that your app has been used in ways that endanger law enforcement and residents in Hong Kong.

其實「HKmap.live即時地圖」之前申請在App Store上架時已波折重重，幾經周旋才於前日（10月8日）上架。

惟由於該App有顯示警察等行蹤，上架後引來中國內地批評。其中官媒《人民日報》昨日（10月9日）點名批評蘋果為「暴徒」護航，質問「居心何在」及「想清楚了嗎」；中國外交部亦說「任何有良知和正義感的人，都應該對示威者的暴力行為予以抵制和反對，而不是支持和縱容」。

《人民日報》點名批評蘋果。（截圖）

未知今次蘋果極速下架「HKmap.live即時地圖」，是否與前一天中國官方發聲有關。