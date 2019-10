HKmap.live即時地圖App極速被下架　蘋果：危害執法人員及港人

香港近日不斷發生大型公眾活動,而且不時出現一些意料之外情況,有人就製作了這款名為「HKmap.live即時地圖」,讓大家可以實時匯報各區交通及突發事件,方便香港人安排行程。

不過「HKmap.live即時地圖」開發者今早(10月10日)在Twitter表示,其App被蘋果下架,蘋果則回覆稱,「我們了解到,你的應用程序(「HKmap.live即時地圖」)的使用方式已危害到執法人員和香港居民」。

以下為英文全文:

We created the App Store to be a safe and trusted place to discover apps. We have learned that your app has been used in ways that endanger law enforcement and residents in Hong Kong.