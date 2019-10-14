蘋果疑警告Apple TV+ 節目製作人：勿挑動中國政府神經

因香港修例風波而起的爭議近日燒到美國，NBA、Blizzard 方面的風波暫時算是平息了，但有關中國的議題在 Apple 方面仍是縈繞不斷，尤其在 Apple TV+ 內容方面，似乎已逐漸引入「中國式」審查了。

繼早前 HKmap.live 上架又下架的審查爭議之後，Apple 被揭將外媒 Quartz 的 App 從中國地區的 App Store 下架，懷疑與其對香港示威消息詳盡報道的行徑有關。

另一邊廂，被譽為「Apple 版 Netflix」的新影音平台 Apple TV+ 即將在 11 月上線，正在充實獨家內容，不過近日就有消息指 Apple 方面曾經私下「提醒」幾位節目製作人，不要在節目中加入可能惹怒中國政府的內容。

大概 South Park 一類帶有政情批判意味的卡通，是不可能在 Apple TV+（至少在中國地區）上架了（South Park 第 299 集截圖）

此預先自我審查之舉在中國內地可謂平常之至，近年荷里活大製作其實也摻雜了一點取悅中國的傾向，無他，就是錢作怪。

然而 Apple 近年一直標榜其為人權、用戶私隱發聲的形象，先是在公司內部大力宣傳 LGBTQ+、又多次拒絕政府解鎖 iPhone 的要求；但站在中國政權面前，Apple 就擺出一副不想要摻雜於政治議題的態度，在 Apple TV+ 一事上，更有干擾創作自由之嫌，難怪有人認為 Apple 為人民幣而越發靠攏中國了。

資料來源：PhoneArena、BuzzFeed